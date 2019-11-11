تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، توجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها..

1 ـ "14 أغسطس 2013"، ويشير لتاريخ فض اعتصام النهضة.

2 ـ "9 يناير 2018"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد غيابيا.

3 ـ "10 أكتوبر 2019"، ويشير لتاريخ أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.