تعدى أقارب مريض على طبيب بمستشفى الزقازيق العام..وصحة الشرقية:سلمناهم للشرطة

الشرقية - إيمان مهنى

تعرض استقبال مستشفى الزقازيق العام بالشرقية، لتكسير الزجاج، على يد مجموعة من أقارب أحد المرضى، بالإضافة إلى تعديات لفظية على أفراد الإستقبال والأمن .

وقال عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، لـ"اليوم السابع "، أنه بتكليفات من وكيل الوزارة، انتقل إلى الإستقبال بالزقازيق العام، تبين تعدى أفراد من أسرة أحد المرضى المترددين على المستشفى لفظيا على الأطباء وإحداث تلفيات بزجاج قسم الاستقبال .

وأفاد أن أسرة المريض اصطحبوه إلى المستشفى ثم قرروا المغادرة والتوجه إلى مستشفى خاص وبعد نحو ساعتين عادوا مجددا إلى المستشفى وعند مطالبتهم بحجز تذكرة جديدة رفضوا بدعوى وجود تذكرة مسبقة لديهم ثم تطورا الأمر وصولا للتعدى اللفظى على الأطباء وإحداث تلفيات بزجاج فى قسم الاستقبال، مضيفا أنه تم الإتصال بالشرطة، والتى تحفظت على اثنين من أسرة المريض، على ذمة التحقيقات .