تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا 8.790 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.510 نقطة ليصل إلى مستوى 6266.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 7.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4738.20 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 75.9 مليون سهم بقيمة 13.9 مليون دينار كويتى عبر 3230 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، تلاه الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%

وجاء سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.45%، تليه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 11.58%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 10.63%، فيما تصدر سهم "شركة سنرجى القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.43% ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 5.71%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.13%.