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بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بمدينة بدر.. الأحد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:16 ص
بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بمدينة بدر.. الأحد أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين به، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر الجارى وحتى الاثنين الموافق 6 يناير المقبل.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، بالأرقام من 1 : 20، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 20/11/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 1/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 2/12/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 3/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 4/12/2019، والقطع من 241 : 269، يوم الأحد 8/12/2019.

وتابع: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، من 103 : 120، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 17/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 241 : 260، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 281 : 312، يوم الثلاثاء 24/12/2019، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 25/12/2019 : الإثنين 6/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

 

 


وزاره الاسكان

اراضى وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

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