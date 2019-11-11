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باحث بـ"هندسة طنطا" يفوز بالمركز الثانى عالميا فى استخدام الذكاء الاصطناعى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:18 ص
باحث بـ"هندسة طنطا" يفوز بالمركز الثانى عالميا فى استخدام الذكاء الاصطناعى الفائز بجائزة الذكاء الاصطناعى
الغربية - مصطفى عادل

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فاز المهندس حمادة رزق المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بكلية الهندسة جامعة طنطا، بالمركز الثانى عالميًا والميدالية الفضية فى المسابقة الدولية لأبحاث طلاب الدراسات العليا فى تخصص نظم المعلومات الجغرافية بعد ثلاث جولات من المنافسة، وذلك بالمؤتمر الدولى الـ 27 لنظم المعلومات الجغرافية، والذى أقيم خلال الفترة من 5-8 نوفمبر الجارى بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وتوصل "رزق" إلى نظام جديد يدعى "صولوسيل" يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحديد الأماكن وتتبع الأشخاص داخل المبانى عن طريق تحليل بيانات الإشارات اللاسلكية من شبكات المحمول، حيث يقدم البحث دقة أفضل 202% على الأقل من الأنظمة المقترحة مسبقاً، الأمر الذى يساعد فى العديد من التطبيقات مثل مساعدة الإسعاف ووحدات الانقاذ بالوصول للأشخاص فى الحالات الحرجه فى الوقت الحقيقي، كما يساهم أيضاً فى توفير حل عملى للملاحة داخل المبانى، والتى يفشل فيها نظام الملاحة العالمى GPS.

يذكر أن المهندس حمادة رزق قد فاز بجائزة الجامعة المصرية اليابانية كأفضل طالب بحث لعام 2019 لتميزه العلمى فى نشر الأبحاث فى المجلات والمؤتمرات العلمية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى اختياره ضمن أفضل 200 باحث شاب فى العالم من 60 دولة مختلفة فى مجال الرياضيات وعلوم الحاسب، كما حصل على جائزة رومبوج من منتدى هايدلبرج الدولى بجامعة هيدلبرج الألمانية لعام 2019.

تخرج "رزق" فى كلية الهندسة جامعة طنطا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2010، وحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا 2016، وباحث دكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية، وأيضاً باحث زائر فى جامعة أوساكا بدولة اليابان.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة على دعم الجامعة الكامل واهتمامها بالباحثين فى كافة القطاعات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، وكذلك دعم المشاركات فى المسابقات والمؤتمرات الدولية الكبرى لإكساب الباحثين الخبرة المناسبة والمنافسة القوية والجادة فى مجالات البحث العلمى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن البحث العلمى جزء أصيل من استراتيجية الجامعة التى تتفق مع خدمة المشروعات القومية للدولة، مضيفاً أن الإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الجامعة لتشجيع البحث العلمى والنشر الدولى، كان لها أثر كبير فى زيادة عدد الأبحاث التى تم نشرها دوليًا عام 2019.

وقال الدكتور محمود ذكي، عميد هندسة طنطا، إن تقدم الكلية فى التصنيفات العالمية، والذى ظهر بوضوح عام 2019، كان له دور فى تقدم الباحثين وتحقيق منافسات بالمسابقات العالمية الدولية، حيث شارك عدد منهم فى بعض المنافسات والمسابقات الدولية ، وحققوا نجاحا فى هذه المنافسات.

وأوضح الدكتور أحمد عطا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث حرص الكلية على تطوير القدرات البحثية للكادر العلمى، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية، من خلال عقد اتفاقيات للتعاون الدولى فى مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والتدريب وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

هندسه طنطا

الذكاء الاصطناعى

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