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الهلال الأحمر يتابع 4 حالات طعن بمنتزه الملك عبدالله فى الرياض

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:16 م
الهلال الأحمر يتابع 4 حالات طعن بمنتزه الملك عبدالله فى الرياض الفرقة المسرحية
كتب هيثم سلامة

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ألقت قوات الأمن السعودية، القبض على مقيم من جنسية عربية عقب طعنه 4 من أعضاء فرقة مسرحية فى حديقة بالعاصمة السعودية الرياض. 

القبض على مقيم من جنسية عربية بعد طعنه 4 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة بالرياض، والمتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي يفيد للعربية بنقل المصابين إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.#هجوم_حديقه_الملز pic.twitter.com/RCnDjN4kTm
 
وذكرت جريدة الرياض السعودية، أنه قد أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن فرقة الهلال الأحمر المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز تابعت حادث طعن مساء اليوم. 
 
وأضاف، أنه تم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.
 
وأشار إنه عند الساعة الثامنة مساء، تلقت الفرق المشاركة في المنتزه بلاغًا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن،  وتم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم نقل حالتين أخريين عن طريق وزارة الصحة.

حديقة الملز

المملكة العربية السعودية

السعودية

الهلال الأحمر

طعن

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