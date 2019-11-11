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المتهم بسرقة خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس جريمته

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص
المتهم بسرقة خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس جريمته سرقة خزنة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بسرقة خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر، أنه استغل درايته بمداخل ومخارج المصنع، نظرا لعمله به مشرف إنتاج، وقرر تنفيذ الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وعلمه احتفاظ صاحب المصنع بمبلغ مالى بالخزينة.

وأضاف المتهم أنه أعد منشارا كهربائيا، وانتهز خروج العمال عقب انتهاء الوردية الأولى ثم عاد واختبأ داخل المصنع حتى انصراف عمال الوردية الثانية، وخلو المكان من كافة العاملين به، وبدأ فى قطع مفاصل الخزينة، واستولى منها على مبلغ مالى، كما عثر على دفتر شيكات تخلص منه عقب هروبه عن طريق الباب الخاص بنقل البضائع.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد تعرض خزينة مصنع بالمنطقة الصناعية للسرقة على يد مجهول. وانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالى عن طريق كسر الخزينة. بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائى، وقام بقطع مفصلات الخزينة، واستولى منها على المسروقات وفر هارباً عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بقيامه بالتخلص من دفاتر الشيكات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


سرقة خزينة

سرقة مصنع

‌‌‌‌‌‌سرقة خزينة مصنع

مدينة 6 أكتوبر

أمن الجيزة

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