سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المؤشر نيكى ينزل عن ذروة 13 شهرا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:09 ص
المؤشر نيكى ينزل عن ذروة 13 شهرا المؤشر نيكى - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، بعد صعود قوي في الأسابيع القليلة الماضى على أمل إبرام اتفاق تجارة أمريكى صينى لكن تجدد العنف فى هونج كونج أضعف المعنويات.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.26 بالمئة إلى 23331.84 نقطة، متراجعا عن ذروة 13 شهرا التى سجلها يوم الجمعة، فى حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 بالمئة مسجلا 1704.03 نقطة مع تفوق الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 62 إلى 38.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة إنه لم يوافق على إلغاء الرسوم الأمريكية كما تطالب الصين مما أثار بعض الشكوك بشأن فرص إبرام اتفاق لكنه قال يوم السبت إن محادثات التجارة تسير بشكل "جيد جدا".

وارتفع سهم هوندا موتور 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 1.9 بالمئة من أسهمها. وكان ذلك أكثر من كاف للتغطية على خيبة أمل المستثمرين بعد تعديل توقعات الأرباح السنوية والمبيعات العالمية لأقل مستوى في أربعة أعوام.

وزاد سهم نيسان كيميكال 9.9 بالمئة بعدما خفضت الشركة توقعات الأرباح لكنها أعلنت عن إعادة شراء أسهم هي الأخرى.

 


الأسهم اليابانية

نيكى

هونج كونج

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة