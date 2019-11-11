الكرملين: بوتين يبحث قضايا سوريا وليبيا وأوكرانيا مع ميركل

رويترز

قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيبحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قضايا سوريا وليبيا وأوكرانيا عبر الهاتف في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال يورى أوشاكوف المساعد في الكرملين للصحفيين في موسكو، إن من المرجح عقد قمة دولية لحل الأزمة الأوكرانية هذا العام.

وتمهد انفراجة في المحادثات بين موسكو وكييف في الأول من أكتوبر تشرين الأول الطريق فيما يبدو أمام زعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا لعقد أول محادثات رباعية بشأن الصراع منذ ثلاث سنوات.

وقال أوشاكوف "أعتقد أن القمة ستعقد... أظن هذا العام".