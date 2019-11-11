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"القابضة الكيماوية ": 216 مليون جنيه صادرات منجنيز ومنتجات تبغ خلال عام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص
"القابضة الكيماوية ": 216 مليون جنيه صادرات منجنيز ومنتجات تبغ خلال عام وليد الرشيد نائب رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن ارتفاع صادرات منتجات التبغ والمنجنيز ومنتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات، لنحو 216 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019.
 
وأضاف الرشيد لـ" اليوم السابع"،أن صادرات شركة سيناء للمنجنيز بلغت 72.4 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 49.4 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.
 
كما بلغت صادرات الشركة الشرقية 108.1 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 75 مليون جنيه العام المالى السابق عليه ، لافتا الى أن  صادرات شركة مصر لصناعة الكيماويات بلغت نحو 36 مليون جنيه ،مقابل صادرات بلغت نحو 33 مليون جنيه.
 
 
 

القابضة الكيماوية

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مصر لصناعة الكيماويات

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