سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الفريق السيمفونى العسكرى يختتم عروضه بمهرجان الموسيقات العسكرية السادس بالصين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:22 م
الفريق السيمفونى العسكرى يختتم عروضه بمهرجان الموسيقات العسكرية السادس بالصين فريق الموسيقات العسكرية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية والذى أقيم بمدينة "نانتشانغ" الصينية بمشاركة عشر فرق دولية من مختلف قارات العالم وثلاث فرق عسكرية مثلت أسلحة القوات البرية والجوية والبحرية الصينية، وقدم الفريق المصرى اخر عروضه الفنية بالمهرجان تضمنت عزف لمقطوعات موسيقية مصرية وصينية وعالمية مصحوبة بتشكيلات تنظيمية متقنة فى أجواء إحتفالية تحت أحدث وسائل الإبهار البصرى العالمية، ووسط تشجيع حماسى من الجماهير التى أشادت بالفريق المصرى من خلال التصفيق الحار ورفع العلم المصرى بين أيادى المشاهدين بمختلف أعمارهم عرفانًا وتقديرًا لمصر وفريقها السيمفونى العسكرى خلال تقديمه للعرض.

_(1)
 

فيما تعد الحفلة الختامية لوحة فنية متكاملة امتزجت فيها كل ألوان الإبداع الفنى الذى يحكى التراث الثقافى والحضارى لمختلف الدول المشاركة بالمهرجان.

وقدم فريق الموسيقات العسكرية المصرية على مدار فعاليات المهرجان عدد من العروض المميزة فى فقرات صباحية ومسائية بالساحات والطرق الكبرى والميادين الرئيسية لمدينة " نانتشانغ " أبرز خلالها الحضارة المصرية التى امتدت إلى آلاف السنين من خلال الزى الفرعونى الراقى .

كما شهدت الميادين والساحات عروضًا لكل الفرق التى رسمت ملامح التراث الخاص بها فى لوحات فنية متميزة ليكون المهرجان بمثابة أرض خصبة لملتقى فنون كافة حضارات العالم .

وأصبحت مشاركة الفريق السيمفونى العسكرى المصرى مطلب دولى من كافة الدول التى تقيم المهرجانات والمسابقات العسكرية الفنية الكبرى والذى يعكس مدى المحتوى الفنى الراقى والعروض المتميزة التى تقدمها الموسيقات العسكرية خلال الآونة الأخيرة.

وتعد مشاركة الفريق المصرى امتداد لسلسلة النجاحات التى تحققها الموسيقات العسكرية المصرية فى كافة المحافل الدولية التى تشارك بها.


القوات المسلحه

الموسيقات العسكريه

الموسيقى العسكريه

الجيش المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية بين العربية للتصنيع وشركات عالمية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:27 م

العربية للتصنيع تعلن اليوم إطلاق منظومة الأتوبيسات الذكية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:39 ص

"الله ينور يا بطل".. رمايات صاروخية لقوات الدفاع الجوى المصرى تبهر "الروس"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:42 م

"مجموعة الأوائل" على مستوى العالم.. مدير الموسيقات العسكرية فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": عازفينا الأفضل.. وندرب أنفسنا على كافة أنواع السلام الوطنى للدول والأغانى القومية.. وندرس إقامة مهرجان دولى على أرض مصر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة