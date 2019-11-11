الفريق السيمفونى العسكرى يختتم عروضه بمهرجان الموسيقات العسكرية السادس بالصين

كتب زكى القاضى

اختتمت فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية والذى أقيم بمدينة "نانتشانغ" الصينية بمشاركة عشر فرق دولية من مختلف قارات العالم وثلاث فرق عسكرية مثلت أسلحة القوات البرية والجوية والبحرية الصينية، وقدم الفريق المصرى اخر عروضه الفنية بالمهرجان تضمنت عزف لمقطوعات موسيقية مصرية وصينية وعالمية مصحوبة بتشكيلات تنظيمية متقنة فى أجواء إحتفالية تحت أحدث وسائل الإبهار البصرى العالمية، ووسط تشجيع حماسى من الجماهير التى أشادت بالفريق المصرى من خلال التصفيق الحار ورفع العلم المصرى بين أيادى المشاهدين بمختلف أعمارهم عرفانًا وتقديرًا لمصر وفريقها السيمفونى العسكرى خلال تقديمه للعرض.





فيما تعد الحفلة الختامية لوحة فنية متكاملة امتزجت فيها كل ألوان الإبداع الفنى الذى يحكى التراث الثقافى والحضارى لمختلف الدول المشاركة بالمهرجان.

وقدم فريق الموسيقات العسكرية المصرية على مدار فعاليات المهرجان عدد من العروض المميزة فى فقرات صباحية ومسائية بالساحات والطرق الكبرى والميادين الرئيسية لمدينة " نانتشانغ " أبرز خلالها الحضارة المصرية التى امتدت إلى آلاف السنين من خلال الزى الفرعونى الراقى .

كما شهدت الميادين والساحات عروضًا لكل الفرق التى رسمت ملامح التراث الخاص بها فى لوحات فنية متميزة ليكون المهرجان بمثابة أرض خصبة لملتقى فنون كافة حضارات العالم .

وأصبحت مشاركة الفريق السيمفونى العسكرى المصرى مطلب دولى من كافة الدول التى تقيم المهرجانات والمسابقات العسكرية الفنية الكبرى والذى يعكس مدى المحتوى الفنى الراقى والعروض المتميزة التى تقدمها الموسيقات العسكرية خلال الآونة الأخيرة.

وتعد مشاركة الفريق المصرى امتداد لسلسلة النجاحات التى تحققها الموسيقات العسكرية المصرية فى كافة المحافل الدولية التى تشارك بها.