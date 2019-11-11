العراق:مقتل 14 إرهابيا فى عملية أمنية جنوبى الموصل

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نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق اليوم الإثنين عملية أمنية جنوبى الموصل، أسفرت عن مقتل 14 عنصرا فى تنظيم داعش الإرهابى.

وقالت مصادر إعلامية- وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ضربة جوية وعملية إنزال جنوبي الموصل، أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا".

وأعلن الجهاز أمس الأحد مقتل عدد كبير من الإرهابيين أثناء عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال مخمور.