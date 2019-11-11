سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على موظف بالمعاش مقتولا داخل مسكنه بالشرقية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:18 م
العثور على موظف بالمعاش مقتولا داخل مسكنه بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أحد الأشخاص علي عمه مقتولا داخل المسكن، بقرية كفر أبوبري، مركز ديرب نجم بالشرقية، وتم إخطار نيابة ديرب نجم الجزئية، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ بالعثور على " محمد ع" 68 سنة موظف بالمعاش، جثة هامدة داخل مسكن شقيقه بناحية قرية كفر أبوبري، دائرة مركز ديرب نجم، وأنتقل إلي موقع الواقعة العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، والرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث المركز، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي بناء علي قرار النيابة، والتحفظ علي ما بداخل الشقة، وبالفحص تبين وجود أثار عنف على جسد المجني عليه، وتبين سلامة جميع منافذ المسكن،  وجاري تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

 

 


الشرقيه

مركز شرطة ديرب نجم

كفر ابو بري

اخبار الجريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موجز المحافظات.. مصرع 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف بالمنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:04 م

النيابة العامة تصرح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهما فى بالوعة صرف بالمنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:46 م

مصرع 6 أشخاص فى إعصار "بلبل" ببنجلاديش

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:38 م

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:59 م

مصرع شخص وضبط 16 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية بقنا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:16 م

ضبط صاحب المنزل فى واقعة مصرع طالب بصعق كهربائى بالشرقية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة