العثور على موظف بالمعاش مقتولا داخل مسكنه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عثر أحد الأشخاص علي عمه مقتولا داخل المسكن، بقرية كفر أبوبري، مركز ديرب نجم بالشرقية، وتم إخطار نيابة ديرب نجم الجزئية، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ بالعثور على " محمد ع" 68 سنة موظف بالمعاش، جثة هامدة داخل مسكن شقيقه بناحية قرية كفر أبوبري، دائرة مركز ديرب نجم، وأنتقل إلي موقع الواقعة العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، والرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث المركز، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي بناء علي قرار النيابة، والتحفظ علي ما بداخل الشقة، وبالفحص تبين وجود أثار عنف على جسد المجني عليه، وتبين سلامة جميع منافذ المسكن، وجاري تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.