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الرى: معاينة الموقع المقترح لإنشاء بحيرة للحماية من السيول برأس سدر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:00 ص
الرى: معاينة الموقع المقترح لإنشاء بحيرة للحماية من السيول برأس سدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء بحيرة وحاجز ترابى بوادى وردان بناحية رأس سدر بناء علي الدراسة التى تمت بمعرفة معهد الموارد المائية وسيتم التنفيذ خلال عامين ماليين الحالى والقادم.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء لعاصفة من الامطار بمعدل 15 مليمتر خلال يومى 15و16 أكتوبر الماضى و بفضل منظومة الحماية التى نفذتها وزارة الرى خلال الفترات الماضية للتعامل مع اخطار السيول وحصد كميات تم استقبال كمية مياه قُدرت بحوالى  5 ملايين متر مكعب حيث تم تخزينها فى البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز التى تم إنشاءها للاستفادة منها من قبل التجمعات البدوية وأهالى فى سيناء.

الجدير بالذكر أن قطاع المياه الجوفية نفذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء ومنها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (68.95%)، وعملية حماية منطقة سانت كاترين والتى تضمنت انشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (90.52%)، وعملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%)، وكذلك عملية حماية منطقة دهب إنشاء بإنشاء  3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (84.15%)، وعملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (5.869) مليون جنيه بنسبة تنفيذ100%


وزارة الرى

السيول

الحماية من السيول

راس سدر

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