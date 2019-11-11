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الرئيس الإماراتى يصدر مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:30 م
الرئيس الإماراتى يصدر مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
وكالات الأنباء

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أصدر الرئيس الإماراتى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم ، الاثنين، مرسوما اتحاديا رقم '' 122 '' لسنة 2019 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر.

 

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر من أربعين عضواً يمثلون كافة إمارات الدولة، بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50 بالمائة من مجموع الأعضاء، وتم دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.

 

ويشكل المجلس الوطني الاتحادي، من أربعين عضوا نصفهم بالانتخاب والآخر بالتعيين وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات، وتضمن المرسوم أسماء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2019 على النحو التالي : (إمارة أبوظبي) : صقر غباش سعيد المري، و الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، والدكتورة حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري، وخلفان راشد خلفان النايلي الشامسي، وسهيل نخيرة عيضة سهيل العفاري، وموزة محمد سعيد حمرو العامري، وميرة سلطان ناصر محمد السويدي، وناعمة عبدالرحمن محمد المنصوري.

 

/ إمارة دبي) : أسامة أحمد عبدالله الشعفار، وحمد أحمد سلطان عبيد الرحومي المهيري، وجميلة أحمد محمد بن عمير المهيري، وسارة محمد أمين فلكناز، والدكتور طارق حميد محمد مطر الطاير، وضرار حميد عبدالله حميد بالهول، وعائشة محمد سعيد الملا، ومريم ماجد خلفان بن ثنية.

 

(إمارة الشارقة ) : حميد علي العبار الشامسي، وشذى سعيد علي علاي النقبي، وعائشة رضا حسين البيرق، وعبيد خلفان عبيد الغول، وعدنان حمد محمد الحمادي، وكفاح محمد ناصر الشحصي الزعابي.

 

( إمارة رأس الخيمة) : أحمد عبدالله محمد الشحي، وسعيد راشد عبدالله العابدي، وسمية عبدالله سالم بن حارب السويدي، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان، والدكتورة نضال محمد بن شرباك الطنيجي، ويوسف عبدالله البطران الشحي.

 

( إمارة عجمان) : أحمد حمد أبو شهاب السويدي، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، ومروان عبيد علي المهيري، وهند حميد بن هندي العليلي.

 

( إمارة ام القيوين ) : عايشة راشد سلطان ليتيم آل علي، وعذراء حسن حميد بن ركاض، وعلي جاسم أحمد جاسم آل علي، ومحمد عيسى عبيد الكشف.

 

( إمارة الفجيرة ) : الدكتورة شيخة عبيد سالم خليف الطنيجي، وصابرين حسن سعيد اليماحي، ومحمد أحمد محمد أحمد اليماحي، وناصر محمد حميد خميس اليماحي.

 

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتى إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي·

 

 


الامارات

الرئيس الاماراتى

المجلس الوطنى الاتحادى

ابو ظبى

خليفة بن زايد

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