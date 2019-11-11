سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة مسنة بأحد المصارف بالإسكندرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:01 م
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة مسنة بأحد المصارف بالإسكندرية المتهم بقتل مسنة بالإسكندرية
كتب محمود عبد الراضى ــ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نحج رجال قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المتهم بدفع سيدة مسنة داخل أحد المصارف بدائرة القسم ما أدى لوفاتها.

وتلقى قسم شرطة الرمل بلاغا بسقوط سيدة بمصرف بدائرة القسم، وكشف عاملان أنه أثناء سيرهما بمكان الواقعة سمعا صوت استغاثة لسيدة بالمصرف فانتشلاها من المياه وتبين لهما وفاتها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، توصلت جهوده إلى قيام المجنى عليها باستقلال سيارة أجرة "تاكسى" من أمام منزلها والاتجاه إلى منطقة محرم بك رفقة سائق التاكسى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، بمواجهته قرر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته وبصحبته المجنى عليها سلك إحدى الطرق النائية خشية ضبطه لعدم توافر الاشتراطات القانونية بالسيارة قيادته، ما أثار حفيظة المجنى عليها ودفعها للصياح مستغيثة بالمارة، على إثر ذلك أوقف السيارة ودفعها خارجها فسقطت بأحد المصارف واستولى على حقيبة يدها وفر هارباً، وتم بإرشاده على ضبط متعلقات المجنى عليها.


جثه سيده

العثور على جثه سيده

امن الاسكندريه

قسم الرمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة