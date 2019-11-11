الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة مسنة بأحد المصارف بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى ــ إيهاب المهندس

نحج رجال قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المتهم بدفع سيدة مسنة داخل أحد المصارف بدائرة القسم ما أدى لوفاتها.

وتلقى قسم شرطة الرمل بلاغا بسقوط سيدة بمصرف بدائرة القسم، وكشف عاملان أنه أثناء سيرهما بمكان الواقعة سمعا صوت استغاثة لسيدة بالمصرف فانتشلاها من المياه وتبين لهما وفاتها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، توصلت جهوده إلى قيام المجنى عليها باستقلال سيارة أجرة "تاكسى" من أمام منزلها والاتجاه إلى منطقة محرم بك رفقة سائق التاكسى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، بمواجهته قرر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته وبصحبته المجنى عليها سلك إحدى الطرق النائية خشية ضبطه لعدم توافر الاشتراطات القانونية بالسيارة قيادته، ما أثار حفيظة المجنى عليها ودفعها للصياح مستغيثة بالمارة، على إثر ذلك أوقف السيارة ودفعها خارجها فسقطت بأحد المصارف واستولى على حقيبة يدها وفر هارباً، وتم بإرشاده على ضبط متعلقات المجنى عليها.