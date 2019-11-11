التعليم: نسعى لإضافة 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية و100 مدرسة بحلول 2030

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مناهج التكنولوجيا التطبيقية على أحدث ما يكون وفق المعايير العالمية لأنه تكسب الطالب مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

وأضاف مجاهد، خلال افتتاح مدرسة أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، أن الشريك الصناعى فى هذه المدرسة يكسب الطالب مهارة ويمنحه حافزا ماديا، داعيا جميع الشركاء فى الصناعة القطاع الخاص وأصحاب الشركات بالعمل والتعاون مع الوزارة.

وتابع ناىب وزير التربية والتعليم: "نأمل أن نضيف 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سنويا ومع حلول عام 2030 يكون لدى الوزارة 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ومصر لن تنهض فنيا إلا من خلال خبراء فنيين اكتسبوا مهارة حقيقة تخدم الصناعة وسوق العمل، قائلا:"لدينا خلطة سحرية من الشركاء فى مدارس التكنولوجية التطبيقية".