التعليم: نسعى لإضافة 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية و100 مدرسة بحلول 2030

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مناهج التكنولوجيا التطبيقية على أحدث ما يكون وفق المعايير العالمية لأنه تكسب الطالب مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.
وأضاف مجاهد، خلال افتتاح مدرسة أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، أن الشريك الصناعى فى هذه المدرسة يكسب الطالب مهارة ويمنحه حافزا ماديا، داعيا جميع الشركاء فى الصناعة القطاع الخاص وأصحاب الشركات بالعمل والتعاون مع الوزارة.
وتابع ناىب وزير التربية والتعليم: "نأمل أن نضيف 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سنويا ومع حلول عام 2030 يكون لدى الوزارة 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ومصر لن تنهض فنيا إلا من خلال خبراء فنيين اكتسبوا مهارة حقيقة تخدم الصناعة وسوق العمل، قائلا:"لدينا خلطة سحرية من الشركاء فى مدارس التكنولوجية التطبيقية".
ومن ناحية أخرى، وجهت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ومدير وحدة المدارس التكنولوجيا التطبيقية، رسالة لطلاب مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، قائلة: "لازم تحلموا وتقدموا افضل ما لديكم لمدرستكم".
وأضافت أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقة بدأ منذ عام ونصف وأتى ثماره بفضل الطلبة ومجهودهم، ويجب أن يكون الطالب فخور بمدرسته والوزارة ترى أن طلاب هذه المدارس فخر لأى أحد، لافتة إلى أن الوزارة لديها 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وهذه المدارس أثبتت نجاحها بشكل كبير وكل طالب أخذ فرصة الدخول والالتحاق يجب أن قائد التنوير وخط الدفاع عن الصناعة المصرية وسيكون طلاب هذه المدارس قدوة لمن يرغب فى الالتحاق بهذه المدارس.
وأوضحت حبيبة عز، أن هناك حب بين طلاب هذه المدرسة بشكل كامل.
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