سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: نسعى لإضافة 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية و100 مدرسة بحلول 2030

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:23 م
التعليم: نسعى لإضافة 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية و100 مدرسة بحلول 2030 الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مناهج التكنولوجيا التطبيقية على أحدث ما يكون وفق المعايير العالمية لأنه تكسب الطالب مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.
 
وأضاف مجاهد، خلال افتتاح مدرسة أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، أن الشريك الصناعى فى هذه المدرسة يكسب الطالب مهارة ويمنحه حافزا ماديا، داعيا جميع الشركاء فى الصناعة القطاع الخاص وأصحاب الشركات بالعمل والتعاون مع الوزارة.
 
وتابع ناىب وزير التربية والتعليم: "نأمل أن نضيف 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سنويا ومع حلول عام 2030 يكون لدى الوزارة 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ومصر لن تنهض فنيا إلا من خلال خبراء فنيين اكتسبوا مهارة حقيقة تخدم الصناعة وسوق العمل، قائلا:"لدينا خلطة سحرية من الشركاء فى مدارس التكنولوجية التطبيقية".
 
ومن ناحية أخرى، وجهت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ومدير وحدة المدارس التكنولوجيا التطبيقية، رسالة لطلاب مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، قائلة: "لازم تحلموا وتقدموا افضل ما لديكم لمدرستكم".
 
 
وأضافت أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقة بدأ منذ عام ونصف وأتى ثماره بفضل الطلبة ومجهودهم، ويجب أن يكون الطالب فخور بمدرسته والوزارة ترى أن طلاب هذه المدارس فخر لأى أحد، لافتة إلى أن الوزارة لديها 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وهذه المدارس أثبتت نجاحها بشكل كبير وكل طالب أخذ فرصة الدخول والالتحاق يجب أن  قائد التنوير وخط الدفاع عن الصناعة المصرية وسيكون طلاب هذه المدارس قدوة لمن يرغب فى الالتحاق بهذه المدارس.
 
وأوضحت حبيبة عز، أن  هناك حب بين طلاب هذه المدرسة بشكل كامل.

التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقة

اخبار التعليم

مدرسة تكنولوجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة