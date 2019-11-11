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الأقصر تستعد لانطلاق فعاليات مهرجان الشعر العربى بدورته الرابعة.. 14 نوفمبر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 ص
الأقصر تستعد لانطلاق فعاليات مهرجان الشعر العربى بدورته الرابعة.. 14 نوفمبر مهرجان الشعر العربى
الأقصر – أحمد مرعى

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يستعد بيت الشعر بمحافظة الأقصر، لانطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الشعر العربى فى الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر الجارى، وذلك برعاية من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، ووزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف وزارة الثقافة المصرية برعاية من دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.

ويأتى المهرجان فى دورته الرابعة احتفاءاً بالنشاط السنوى لبيت الشعر بالأقصر، ولمسيرته التى بدأت فى نوفمبر عام 2015 منذ أن تم افتتاحه، بمبادرة من الشيخ الدكتور سلطان القاسمى حاكم الشارقة، لإنشاء بيوت الشعر فى الوطن العربي، لتكون راعيةً للشعراء، ورافدًا للفكر والإبداع.

حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام السادسة مساء يوم الخميس 14 نوفمبر فى مسرح قصر ثقافة الأقصر بالسلام الوطنى لجمهورية مصرية العربية، وبحضور نخبة من شعراء مصر ومثقفيها وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات محافظة الأقصر، حيث يستعرض البيت ما قام من نشاط ثقافى خلال هذا العام وما قدمه من محاولات لخلق مناخ إبداعى رحبٍ ومتسع للجميع، ثم يقدم الشاعر حسن عامر منسق أنشطة بيت الشعر الأمسية الشعرية الأولى والتى سوف يقرأ فيها الشعراء: (أحمد سويلم - أحمد نناوى - أشرف قاسم - شيرين العدوى - محمد عرب صالح)، وسيكون الغناء أيضًا حاضرًا فى حفل الافتتاح حيث يستضيف البيت هذا العام الفنان المطرب أحمد إسماعيل فى فقرة فنية من الأغانى الوطنية وأغانى التراث المصري.

وفى اليوم الثانى الجمعة 15 نوفمبر يفتتح بيت الشعر بالأقصر المعرض الفنى "ملتقى الأقصر الرابع للخط العربي"، وذلك بمشاركة 25 من فنانى الحروفيات والخط العربى و30 لوحة بحضور الفنان مصطفى خضير رائد فنانى الخط العربى وعدد من فنانى الخط العربي، ويلتقى الجمهور بعد ذلك فى أمسية شعرية بالشعراء: (أحمد عادل - جابر بسيونى - صلاح اللقانى - حاتم عبد الهادى - على مصطفى لون)، يليها حفل فنى بمشاركة الفنان أحمد إسماعيل والفنان عبدالله جوهر، وفى اليوم الثالث السبت 16 نوفمبر تُعقد الجلسة النقدية التى عنوانها " تحولات القصيدة العربية"، ويترأس الجلسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، ويحاضر فيها الدكتور أحمد درويش، والدكتور عبد الرحيم الكردى تليها أصبوحة شعرية يقدمها الشاعر محمد جاد المولى بمشاركة الشعراء: (درويش الأسيوطى - شعبان يوسف - سهير المصادفة - مروة جابر - مصطفى جوهر - محمود مرعي)، وفى الفترة المسائية من نفس اليوم يلتقى الجمهور بشعراء الواو فى ساحة معبد الأقصر على المسرح المكشوف بمشاركة الشعراء : (عادل صابر - عبد الناصر أبو بكر - محمد النوبى - فوزى عبد السميع - أميرة محمود)، ويدير الأمسية الشاعر خالد الطاهر ثم تليها استعراضات فنية لفرقة قنا للفنون الشعبية.

وفى اليوم الرابع الأحد 17 نوفمبر يقام حفل توقيع لدواوين الشعراء التى طبعتها دائرة الثقافة بالشارقة لشعراء بيت الشعر يليه معرض لمجلات دائرة الثقافة بالشارقة ثم أصبوحة شعرية للشعراء: (الحسين خضيرى - إيهاب البشبيشى - شريف أمين - عبيد عباس - محمد منصور الكلحى – مصطفى رجب)، ويدير الأمسية الشاعر بكرى عبد الحميد، وفى الفترة المسائية حفل ختام المهرجان فى مسرح قصر ثقافة الأقصر يلتقى الجمهور بشعراء الأمسية السادسة فى المهرجان الشعراء : (أحمد العراقى - سعد عبد الرحمن - شريفة السيد - علاء جانب - محمود حسن)، ويدير اللقاء الشاعر جابر بسبيونى ثم يليه عرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية ثم توزيع شهادات المشاركة والختام.

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