سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بقرية قصاصين الأزهر بالشرقية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بقرية قصاصين الأزهر بالشرقية الكلاب الضالة بالشوارع
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب العديد من أبناء مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية،عن قلقهم الشديد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع العامة، وخاصة بقرية قصاصين الأزهار.

وقال "على الوزير" أخصائي صحافة وإعلام بإدارة أولاد صقر التعليمية، ومن أبناء مدينة أولاد صقر، إنه في الفترة الأخيرة انتشرت الكلاب الضالة بشكل مخيف بقرية قصاصين الأزهار، وبالقرب من المدرسة الإعدادي بمنطقة البحارواة بندر أولاد صقر، بشكل أصبح يشكل خطورة علي حياة الأهالى وخاصة الأطفال، مناشدا الإدارة البيطرية بمدينة أولاد صقر بالتدخل ووضع خطة للقضاء علي الكلاب الضالة.

 ومن جانبه قال الدكتور أشرف توفيق، وكيل مديرية الطب البيطري بالشرقية،  في تصريح خاص لـ" اليوم السابع "إنه سوف يرسل فريقا طبيا للقرية لكي يتم التخلص من الكلاب الضالة.

 

الكلاب الضالة بالشوارع (1)
الكلاب الضالة بالشوارع 
الكلاب الضالة بالشوارع (2)
الكلاب الضالة بالشوارع 

 


الشرقية

اولاد صقر

قصاصين الازهار

الكلاب الضالة

الطب البيطري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة