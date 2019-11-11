سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى هونج كونج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:48 ص
اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى هونج كونج مظاهرات هونج كونج
فيكتوريا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عدد من المتظاهرين فى اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات التى تطالب بإجراء انتخابات نزيهة فى مدينة هونج كونج الواقعة على الساحل الجنوبى للصين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين عن مصادر ميدانية قولها إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية تطالب بالتحقيق فى ممارسات الشرطة ضد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التى تشهدها هونج كونج منذ 5 أشهر.

يأتى هذا عقب يومين من اندلاع مظاهرات احتجاجية مماثلة تندد بوفاة أول متظاهر خلال المظاهرات التى تطالب بالديمقراطية فى البلاد.

كانت حكومة هونج كونج قد أعلنت الجمعة عن وفاة طالب جامعى (22 عاما) متأثرا بإصاباته ، بمنطقة "شبه جزيرة كولون" الواقعة بجنوب هونج كونج.

 

 


العنف فى هونج كونج

اشتباكات فى هونج كونج

متظاهرين

الشرطة فى هونج كونج

أخبار هونج كونج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة