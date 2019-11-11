اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى هونج كونج

فيكتوريا أ ش أ

أصيب عدد من المتظاهرين فى اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات التى تطالب بإجراء انتخابات نزيهة فى مدينة هونج كونج الواقعة على الساحل الجنوبى للصين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين عن مصادر ميدانية قولها إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية تطالب بالتحقيق فى ممارسات الشرطة ضد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التى تشهدها هونج كونج منذ 5 أشهر.

يأتى هذا عقب يومين من اندلاع مظاهرات احتجاجية مماثلة تندد بوفاة أول متظاهر خلال المظاهرات التى تطالب بالديمقراطية فى البلاد.

كانت حكومة هونج كونج قد أعلنت الجمعة عن وفاة طالب جامعى (22 عاما) متأثرا بإصاباته ، بمنطقة "شبه جزيرة كولون" الواقعة بجنوب هونج كونج.