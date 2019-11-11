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ارتفاع عدد قتلى الإعصار بلبل فى بنجلادش إلى 12 وفقدان 5 صيادين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:42 ص
ارتفاع عدد قتلى الإعصار بلبل فى بنجلادش إلى 12 وفقدان 5 صيادين إعصار - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئولون في بنجلادش اليوم الاثنين، إن عدد قتلى الإعصار بلبل فى البلاد ارتفع إلى 12، بينما لا يزال خمسة صيادين فى عداد المفقودين.

وقال إنعام الرحمن وزير الدولة لمواجهة الكوارث والإغاثة إن معظم الضحايا رفضوا ترك منازلهم وتوفوا نتيجة سقوط أشجار.

وذكرت السلطات أن صيادا غرق ولا يزال خمسة فى عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم أمس نتيجة الرياح والتيارات القوية. وجرى إنقاذ 30 صيادا آخرين.

وألحق الإعصار أضرارا أو دمر قرابة 6000 منزل، ولم ترد أنباء عن أضرار كبيرة فى مخيمات بجنوب شرق البلاد والتى تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا القادمين من ميانمار المجاورة.

وقال سيف الإسلام المسئول التنفيذى بمنطقة تكناف إن سفينة ستبحر اليوم إلى جزيرة سان مارتن لإنقاذ 1200 سائح معظمهم محليون والذين حوصروا هناك منذ ثلاثة أيام.

وفي ولاية البنغال الغربية الهندية قال جويد خان الوزير المسئول عن مواجهة الكوارث للصحفيين مساء يوم الأحد إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم.

 


بنجلادش

اعصار

اعصار بلبل

صيادين

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