إعلان حالة الطوارئ بولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية جراء حرائق الغابات

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أعلنت سلطات ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية اليوم الاثنين حالة الطوارئ؛ جراء حرائق الغابات التى تجتاح الولاية.

وقال وزير الطواريء بالولاية ديفيد إليوت - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - إن سكان الولاية يواجهون ما قد يكون أخطر أسبوع حريق غابات شهدته البلاد في تاريخها، حيث أعلنت سلطات الولاية إغلاق 367 مدرسة وكلية غدا الثلاثاء بسبب الحرائق، فيما يقدم الجيش الأسترالي الدعم إلى 1500 رجل إطفاء يكافحون 60 حريقا بأنحاء الولاية.

وتسببت الحرائق بشمال شرق الولاية في مصرع ثلاثة أشخاص، وتدمير أكثر من 3700 ميل مربع من الغابات والأراضي الزراعية منذ الجمعة الماضية، كما قدم الأطباء الرعاية الطبية لأكثر من 100 مصاب بينهم 20 رجل إطفاء.

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي أعلنت بها حالة الطواريء بالولاية كانت عام 2013 عندما شبت حرائق ضخمة في الجبال الزرقاء بغرب سيدني.