إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بمدينة زفتى بالغربية

الغربية - محمد طارق

أصيب شخصان بكسور إثر حادث تصادم سيارة "ربع نقل" بطريق دمنهور التابع لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق دمنهور التابع لمركز زفتى ، مما أسفر عن إصابة كل من "يحى س م ال"، " أحمد م ع د " 18 سنة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام ، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .