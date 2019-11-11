أطباء دفعة تكليف 2019 بمؤتمر صحفى: "احنا فى الشارع من أول شهر سبتمبر"

قال أطباء دفعة التكليف التكميلية لعام 2019، خلال مشاركتهم بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بـ نقابة الأطباء، إن الوزارة لم تصدر أى قرار رسمى بشأن نظام التكليف الجديد، ولم يتم عرضه على مجلس النواب، ونقابة الأطباء لمناقشته، وتم إصدار القرار خلال 3 أيام فقط.

وأوضح الأطباء، خلال كلماتهم، أنه بعد سماع فيديو لايف لأحد مسئولى وزارة الصحة، على صفحة الإدارة المركزية لشئون مقدمى الخدمات الطبية، يتحدث عن تفاصيل النظام الجديد، مشيرين إلى أنهم عند استفسارهم عن مضمون النظام الجديد، وأسباب التسرع فى تطبيقه، جاء رد الوزارة على "الفيس بوك" أيضا، مطالبين بتأجيل تطبيق النظام الجديد.

وقال الدكتور محمد سمير الوصيف، طبيب بدفعة التكليف التكميلى 2019، إنه تم فتح باب التسجيل بحركة التكليف يوم 21 أغسطس الماضى، ثم تم فتح التسجيل للرغبات حتى نهاية سبتمبر الماضى، موضحا أن الجريدة الرسمية تضمن إعلانها المحافظات النائية، والمركزية، إلا أن إعلان وزارة الصحة لم يتضمن المحافظات المركزية، وأقتصر على النائية، كما بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه خلال إجراء بعض الأطباء تظلمات، تم تعديل موعد التسجيل بالموقع، وتم إغلاقه بعد فتحه بخمسة دقائق، مطالبا باستمرار التكليف بالنظام القديم، قائلا: منذ بداية سبتمبر واحنا فالشارع، مفيش حد بيشتغل رغم حصولنا على مزاولة المهنة.

وأضاف الدكتور مهاب صلاح، طبيب بدفعة التكليف التكميلى 2019، أن قرار التكليف خالف الفقرتين "ز، ح"، من قانون 45 لسنة 69، حيث لم يكن لدى النقابة علم بشكل رسمى بالقرار وبداية تطبيقه.

وتابع الدكتور أحمد مصطفى، طبيب بدفعة التكليف التكميلى 2019: "فوجئنا بالإعلان عن نظام جديد للتكليف، دون توضيح التفاصيل الخاصة بكيفية التطبيق، أو وجود دراسة لبيان مستقبل وتوضيح مصير أطباء الدفعة"، كما أنه لم يتم مناقشته أو طرحه بمجلس النواب، لافتا إلى أن الأطباء سجلوا بياناتهم على النظام القديم للتسجيل، ولم يتم الإعلان عن نظام التسجيل بالقرار الجديد، مطالبا باستمرار تكليفهم وفق النظام القديم، لافتا إلى أن نظام التكليف القديم كانت المناطق النائية بها مميزات للأطباء، فى حين أن الجديد لم يوضح أى شئ حيال الأطباء الذين سيتم توزيعهم على المناطق النائية.