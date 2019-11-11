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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11- 11-2019

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11- 11-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 11-11-2019.

 

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
 
وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، العبور للاستثمار العقارى، دايس للملابس الجاهزة، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية للمحابس، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، رواد السياحة، المصرية للمنتجعات السياحية.

 

البورصة تخسر 334 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد إجازة المولد النبوى الشريف، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 334 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.031 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 196.4 مليون ورقة مالية بقيمة 910.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.62%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.39%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 40 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17646 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 5474 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.
 

وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 16.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.31%
 
 
- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 29.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%
 
 
- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.703 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%
 
 
- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.49%
 
 
- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 35.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.46%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.56%
 
 
- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 5.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%
 
 
 - مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 141 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%
 
 
 
- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 4.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%
 
 
 
- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى إغلاق 8.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%
 
 
 

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