سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

آثار الأقصر تنتهى من نقل 30 تابوتاً بـ"خبيئة العساسيف" للمتحف الكبير

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:32 ص
آثار الأقصر تنتهى من نقل 30 تابوتاً بـ"خبيئة العساسيف" للمتحف الكبير توابيت خبيئة العساسيف بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر مسئول بقطاع آثار مصر العليا بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال نقل 30 تابوت أثرى، تم اكتشافها فى "خبيئة العساسيف" بأيادى رجال البعثة الآثرية المصرية فى قلب منطقة العساسيف بجبل القرنة غربى الأقصر، وذلك لوضعها فى قاعة تحمل إسم "خبيئة العساسيف" فى المتحف المصرى الكبير بالعاصمة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من أعمال المعالجة والمعاينة الكاملة للتوابيت المكتشفة بالخبيئة والترميم المبدئى لها، وبدأت عملية النقل أمس الأحد حتى ساعة متأخرة عبر تجهيزات جيدة للغاية تحافظ على التوابيت بصورة تحميها خلال النقل عبر وضع وسائل حماية أسفل وحول كل تابوت، ونقلت فى سرية تامة للعاصمة.

وكان قد قال الدكتور الطيب عباس، مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية، منذ أيام إنه سيتم تجهيز خبيئة العساسيف التى تم اكتشافها مؤخرًا فى منطقة العساسيف بالبر الغربى بالأقصر، بعد الانتهاء من العرض المؤقت لها فى 4 نوفمبر المقبل.

وأوضح مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن عملية نقل خبيئة العساسيف سيتم عقب معاينة التوابيت قبل نقلها وعمل الإسعافات الأولية، بخلاف التى تمت من قبل مرممى الأقصر، ثم يتم عمل التقرير الخاص بكل تابوت، ليتم بعد ذلك يتم تسجيلها.

وتابع قائلاً: "ثم يتم بعد ذلك إرسال فريق أعمال النقل المتخصص على أعلى مستوى بكل الخامات اللازمة مثل "الفوم، الصدادات عازلة الاهتزازات"، ليتم نقلها داخل منطقة العزل قبل دخولها إلى معمل الخشاب، وذلك للاطمئنان على عدم إصابتها بإصابات حشرية، لأن معظم القطع المصنوعة من الخشب تتعرض للإصابة بإصابات حشرية، وبعد التأكد من عدم إصابتها أو حالة إصابتها يتم المعالجة، ثم توضع فى معمل الأخشاب لتبدأ عملية الترميم".

وأشار مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية، إلى أن التوابيت المكتشفة فى منطقة العساسيف سيتم عرضها بالكامل فى قاعة خاصة، لتكون قاعة مخصصة وتحمل اسم "خبيئة العساسيف"، حيث كانت وزارة الآثار قد أعلنت فى 19 أكتوبر الماضى، عن تفاصيل اكتشاف أكبر خبيئة بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، على يد رجال البعثة الآثرية المصرية، حيث تم اكتشاف 30 تابوتا يعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية، وتم وضعها فى مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات، وكانت الخبيئة مدفونة على بعد متر من سطح الأرض وكان الصف الأول عبارة عن 18 تابوت والثانى 12 تابوت لرجال وسيدات، منها 3 لأطفال صغار، وتم وضعها من كبار الكهنة لحفظها فى مخزن ببوابة حجرية، وتعود للأسرة 22 الفرعونية.


الاقصر

وزارة الاثار

نقل توابيت فرعونية للقاهرة

خبيئة العساسيف

المتحف المصرى الكبير

نقل خبيئة العساسيف للعاصمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الآثار تنقل خبيئة العساسيف المكتشفة بالأقصر للمتحف المصري بعد 4 نوفمبر

السبت، 26 أكتوبر 2019 02:15 م

صور.. تعرف على تفاصيل الترميمات الأولية لتوابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 12:44 م

لوحة شرف "خبيئة العساسيف".. المصريون يبهرون العالم بإخراج كنوزهم بأيديهم.. رجال الآثار والمفتشون والعمال كلمة السر فى اكتشاف 30 تابوتا خشبيا ملونا للأسرة 22.. وحنان حسان أول أقصرية تساهم باكتشاف جبانة.. صور

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 11:00 ص

س وج.. كل ما تريد معرفته عن خبيئة العساسيف بالأقصر

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة