5 نصائح تساعدك على تقليل تناول اللحوم

كتبت فاطمة خليل

اتجه الكثير من الناس فى السنوات الأخيرة إلى الأنظمة الغذائية النباتية فى حين أن آخرين بدأوا فى تقليل استهلاكهم من اللحوم، ولكن الكثير من الناس لا يعرفون كيفية القيام بذلك بطريقة صحية، وفقا لموقع " step to health".

وتقليل استهلاك اللحوم قد يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ومشاكل حمض اليوريك الذى يسبب مرض النقرس.



طرق للتقليل من تناول اللحوم ​１- اعلم أن اللحوم ليست ضرورية لصحتك هناك مجموعة من الاستراتيجيات حتى نتمكن من البدء في تناول كميات أقل من اللحوم تدريجياً. على عكس ما يعتقد الكثير من الناس ، من الممكن تلبية الاحتياجات الغذائية لجسمك حتى عندما لا تأكل اللحم هناك مجموعة واسعة من الأطعمة التي يمكن أن توفر لنا العناصر الغذائية اللازمة لتغطية احتياجاتنا الغذائية.

２- الخضروات والبقوليات عند تقليل استهلاكك للحوم، يجب عليك زيادة تناولك للأطعمة الأخرى، يجب أن تكون هذه الزيادة في شكل خضروات توفر لك كل احتياجات الحديد والبروتين التي يحتاجها جسمك. لذلك ، يجب عليك زيادة استهلاكك للعدس، لأنه مصدر كبير للبروتين والألياف وفيتامين ب والمعادن والحديد وكذلك الفول وفول الصويا والحبوب الكاملة مثل الأرز والشوفان والقمح. ３- تقليل استهلاك اللحوم من خلال التخطيط للتسوق الأسبوعي تتمثل الاستراتيجية البسيطة التي يمكنك تنفيذها لتقليل استهلاك اللحوم في التوقف عن شرائها، لذلك حاول الحصول على المزيد من الخضروات والفواكه والبقوليات عند شراء البقالة الأسبوعية. ４- تقليل استهلاك اللحوم خطوة بخطوة ابدأ بتقليل التكرار الأسبوعي الذي تستهلك به اللحوم وتقليل الكميات التي تتناولها أيضًا، وتذكر أن اللحوم ليست مجرد لحوم البقر والدواجن ، ولكن أيضا:السجق واللحوم المصنعة.عند تقليل استهلاكك للحوم، يجب عليك زيادة تناولك للأطعمة الأخرى، يجب أن تكون هذه الزيادة في شكل خضروات توفر لك كل احتياجات الحديد والبروتين التي يحتاجها جسمك. لذلك ، يجب عليك زيادة استهلاكك للعدس، لأنه مصدر كبير للبروتين والألياف وفيتامين ب والمعادن والحديد وكذلك الفول وفول الصويا والحبوب الكاملة مثل الأرز والشوفان والقمح.تتمثل الاستراتيجية البسيطة التي يمكنك تنفيذها لتقليل استهلاك اللحوم في التوقف عن شرائها، لذلك حاول الحصول على المزيد من الخضروات والفواكه والبقوليات عند شراء البقالة الأسبوعية. تعتبر الوجبات المصنوعة من الخضروات والبقوليات بديلاً رائعًا للحوم في نظامك الغذائي، ومن المهم أن تقلل تدريجياً كمية اللحوم لتحقيق هدفك بشكل فعال. للقيام بذلك، يمكنك البدء بـ:

-القضاء على منتجات اللحوم من وجبات الإفطار الخاصة بك.

-تناول الخضروات عدة مرات في الأسبوع لتحل محل المنتجات الحيوانية.

إذا كنت ترغب في تقليل استهلاك اللحوم لأسباب صحية ، فإن أفضل استراتيجية هي اختيار اللحوم قليلة الدسم والخالية من الدهن مثل الديك الرومي والدجاج.

وبالمثل ، إذا كنت ترغب في تقليل استهلاكك للحوم لأنك نباتي، فأنت تريد تقليل استهلاكك لأي شيء يحتوي على منتجات اللحوم أو الحيوانات.