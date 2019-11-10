17 نوفمبر محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقته أمام جنح مدينة نصر

كتب كريم صبحى

حددت نيابة أول مدينة نصر، جلسة 17 نوفمبر الجارى لنظر محاكمة زوجة شادى محمد أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة زوجها.

كانت النيابة استمعت لأقوال شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ مالى كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب بالإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشافه سرقة متعلقاته الشخصية وميداليات للسرقة، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينة الشقة.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلى السابق، وتحرر المحضر الذى حمل رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وتولت النيابة التحقيق.