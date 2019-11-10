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وزير التعليم العالى يهنئ منتخب الجامعات للفوز بالبطولة العربية لكرة الصالات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:15 ص
وزير التعليم العالى يهنئ منتخب الجامعات للفوز بالبطولة العربية لكرة الصالات منتخب الجامعات
كتب محمد صبحى

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قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لمنتخب جامعات مصر، لحصد لقب بطولة التسامح العربية لكرة الصالات، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب العماني 5/2، في البطولة التي أقيمت على صالة نادي الجزيرة اﻹماراتي بأبوظبي، خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي، حتى 7 نوفمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليلؤ أن  منتخب جامعات مصر استهل  مشواره في البطولة بالفوز على السعودية 4/1 في دور المجموعات، قبل أن يتغلب على المنتخب الجزائري 7/4، ثم فاز على العراق 5/3، وتفوق على الإمارات 6/1، قبل أن يتعادل مع عمان 3/3، واختتم منافسات دور المجموعات بالفوز على سوريا 4/2، وفي ربع النهائي، تفوق المنتخب على نظيره اليمني 8/1، قبل أن يتغلب على السعودية 4/0 في نصف النهائي.

ويتكون منتخب جامعات مصر بقيادة ياسر تحسين المدير الفني للفريق، من 9 لاعبين هم: أحمد ممدوح (كلية تجارة-جامعة حلوان)، أدهم عبدالله (كلية التربية الرياضية-جامعة المنصورة)، اسماعيل سيد (المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا)، عمرو عبدالقادر (كلية الهندسة-جامعة المنصورة)، عمرو كمال (معهد الفراعنة للسياحة والفنادق)، محمد أشرف (كلية الحقوق-جامعة بني سويف)، محمد خالد (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق)، مصطفى عبدالهادي (معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق)، محمد علي (كلية الآداب-جامعة الإسكندرية).

وحصد اللاعب عمرو محمد كمال، لقب أفضل لاعب في البطولة، وأيضا لقب هداف البطولة بإحرازه 11 هدفًا.

جدير بالذكر أن البطولة افتتحت 30 أكتوبر الماضي، بصالة نادي الجزيرة اﻹماراتي بأبوظبي، في حضور الشيخ/ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وشريف محمد بديوي، سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات و د. سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، و د. صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد العربي الجامعي ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. منتصر نوح رئيس البعثة، والسادة رؤساء وفود 14 دولة عربية بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية المشاركين بالبطولة العربية الجامعية أبوظبى 2019.


التعليم العالى

خالد عبد الغفار

الجامعات

ابو ظبى

البطولة العربية

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