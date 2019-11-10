سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"هشام عز العرب" يفتتح قمة الشمول المالى الرقمى لمؤسسة "IIF"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:32 م
"هشام عز العرب" يفتتح قمة الشمول المالى الرقمى لمؤسسة "IIF" هشام عز العرب فى الجلسة الافتتاحية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، قمة الشمول المالى الرقمى، الذى يعقده معهد التمويل الدولى "IIF" مرتين كل عام، وذلك فى إطار اهتمام البنك بمناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات القطاع المصرفى العالمى فى مختلف المجالات وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.

وشارك فى المنتدى، وولفجانج إنجل المدير العام والممثل الرئيسي، المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وأفريقيا IIF، والدكتورة أمانى أبوزيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للطاقة والبنية التحتية، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزى المصرى المساعد لنظم الدفع الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى شركات التقييم الدولية والمؤسسات المالية وشركات تداول المعلومات، ومسؤولى العديد من البنوك المحلية والعالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات حول الموضوعات الرئيسية المتداولة حاليا والخاصة بالتحول الرقمى، والشمول المالى.

وأكد "عز العرب" على أهمية دور التكنولوجيا فى تعزيز الشمول المالى، وتغيير معادلة التكلفة، مما يتيح للمؤسسات المالية التقليدية الوصول بكفاءة إلى الأسواق غير المستغلة سابقًا وخدمة العملاء بشكل أفضل فى كل جزء من الهرم الاقتصادى.

وأكد عز العرب على أهمية التعلم والإطلاع على ما يحدث عالمياً، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع الابتكار.

وقال عز العرب إن الدول التى تفرض ما يجب فعله وما لا يجب فعله تقتل الإبداع والابتكار.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك ثقة بين المنظمين والعاملين بالأسواق، والانتقال باللوائح لما يجب فعله وما لا يجب فعله إلى ما لا يجب فعله فقط، وذلك للتشجيع على الابتكار.

واستطرد: " فى CIB مثلا كان من الغريب على بعض الناس استخدام تكنولوجيا تحليل البيانات فى البنوك، ولقد بدأ الأمر بمجموعة صغيرة من المستخدمين ولكنه كان أمر عظيم و لقى الدعم من الإدارات وقد بدأ فريق عمل CIB بتطوير الوعى والمعرفة".

تابع: "اليوم يمتلك البنك التجارى الدولى 120 خبير بيانات وتم تطوير الكثير من النماذج والتى تشمل الإقراض الذكى واستخدام سلوك العملاء".

وتحدث "عز العرب" عن المشروع الذى يمتلكه البنك التجارى الدولى اليوم والذى يهتم بالتحليل التنبؤى حيث يمكنه أرسال إشارات تنبؤية لسلوك العملاء، حيث الهدف منه الابتعاد عن الأحكام الشخصية والانتقال إلى أسلوب علمى صحيح.

كما تحدث "عز العرب" عن التعاون مع شركة كريم "Careem"، من خلال إنشاء تطبيق لسائقى كريم حيث يمكن الشركة من دفع أجور السائقين عن طريق محفظة تستقبل وترسل الأموال.

وتضمن المنتدى العديد من حلقات النقاش التفصيلية التى تناولت عددًا من الموضوعات الهامة، بسبل نشر الشمول المالي، وإقامة شراكات بين شركات الخدمات المالية والشركات الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونشر تطبيقات تعلم الآلة فيما يتعلق بسلوك المستهلكين، والائتمان، والهوية الرقمية، والتشغيل البينى العابر للحدود.


هشام عز العرب

CIB

الشمول المالى

الشمول الرقمى

التحول الرقمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المالية: 63% من الوحدات الحكومية طبقت صرف الحد الأدنى للأجور فى أكتوبر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:58 ص

نائب وزير المالية للعاملين بالعاصمة الإدارية: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:05 م

"الضرائب": 198 ألف إقرار ضريبى للقيمة المضافة خلال أكتوبر 2019

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:28 ص

مؤسسة التمويل الإفريقية تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:35 م

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة