"هشام عز العرب" يفتتح قمة الشمول المالى الرقمى لمؤسسة "IIF"

كتب أحمد يعقوب

افتتح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، قمة الشمول المالى الرقمى، الذى يعقده معهد التمويل الدولى "IIF" مرتين كل عام، وذلك فى إطار اهتمام البنك بمناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات القطاع المصرفى العالمى فى مختلف المجالات وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.

وشارك فى المنتدى، وولفجانج إنجل المدير العام والممثل الرئيسي، المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وأفريقيا IIF، والدكتورة أمانى أبوزيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للطاقة والبنية التحتية، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزى المصرى المساعد لنظم الدفع الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى شركات التقييم الدولية والمؤسسات المالية وشركات تداول المعلومات، ومسؤولى العديد من البنوك المحلية والعالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات حول الموضوعات الرئيسية المتداولة حاليا والخاصة بالتحول الرقمى، والشمول المالى.

وأكد "عز العرب" على أهمية دور التكنولوجيا فى تعزيز الشمول المالى، وتغيير معادلة التكلفة، مما يتيح للمؤسسات المالية التقليدية الوصول بكفاءة إلى الأسواق غير المستغلة سابقًا وخدمة العملاء بشكل أفضل فى كل جزء من الهرم الاقتصادى.

وأكد عز العرب على أهمية التعلم والإطلاع على ما يحدث عالمياً، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع الابتكار.

وقال عز العرب إن الدول التى تفرض ما يجب فعله وما لا يجب فعله تقتل الإبداع والابتكار.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك ثقة بين المنظمين والعاملين بالأسواق، والانتقال باللوائح لما يجب فعله وما لا يجب فعله إلى ما لا يجب فعله فقط، وذلك للتشجيع على الابتكار.

واستطرد: " فى CIB مثلا كان من الغريب على بعض الناس استخدام تكنولوجيا تحليل البيانات فى البنوك، ولقد بدأ الأمر بمجموعة صغيرة من المستخدمين ولكنه كان أمر عظيم و لقى الدعم من الإدارات وقد بدأ فريق عمل CIB بتطوير الوعى والمعرفة".

تابع: "اليوم يمتلك البنك التجارى الدولى 120 خبير بيانات وتم تطوير الكثير من النماذج والتى تشمل الإقراض الذكى واستخدام سلوك العملاء".

وتحدث "عز العرب" عن المشروع الذى يمتلكه البنك التجارى الدولى اليوم والذى يهتم بالتحليل التنبؤى حيث يمكنه أرسال إشارات تنبؤية لسلوك العملاء، حيث الهدف منه الابتعاد عن الأحكام الشخصية والانتقال إلى أسلوب علمى صحيح.

كما تحدث "عز العرب" عن التعاون مع شركة كريم "Careem"، من خلال إنشاء تطبيق لسائقى كريم حيث يمكن الشركة من دفع أجور السائقين عن طريق محفظة تستقبل وترسل الأموال.

وتضمن المنتدى العديد من حلقات النقاش التفصيلية التى تناولت عددًا من الموضوعات الهامة، بسبل نشر الشمول المالي، وإقامة شراكات بين شركات الخدمات المالية والشركات الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونشر تطبيقات تعلم الآلة فيما يتعلق بسلوك المستهلكين، والائتمان، والهوية الرقمية، والتشغيل البينى العابر للحدود.