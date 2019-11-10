مياه القناة تنتهى من إصلاح كسر خط المياه أمام قرية الزهراء بفايد

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة، أن فرق الصيانة والطوارئ انتهت من عملية إصلاح كسر خط المياه 6 بوصة أمام قرية الزهراء طريق القناة بمدينة فايد بالإسماعيلية، وكذلك إصلاح كسر خط مياه 6 بوصة بمنطقة أبوسيال بحى الجناين بمحافظة السويس، بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس وفريق عمل الشبكات بالمنطقة، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر 600 مم بالقصاصين بإشراف المهندس محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين، حيث واصلت فرق الصيانة جهودها للانتهاء من أعمال الإصلاح وتوصيل المياه فى وقت قياسي.

وأضاف المهندس عبد الحميد عصمت فى بيان للشركة، أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى بمعظم أحياء مدينة بورسعيد بحى الزهور وبورفؤاد فى مناطق شارع الجلاء وشارع نقابة المعلمين بإشراف العميد أيمن خيرى رئيس قطاع بورسعيد، وواصلت فرق الصيانة بقطاع السويس جهودها حيث تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بأحياء السويس وعتاقة مع استمرار أعمال الملس والتطهير بكافة المناطق والأحياء بمحافظات القناة الثلاثة.

وأوضحت الدكتورة عبير خليل المتحدث الرسمى لشركة مياه القناة، أن توجيهات المهندس عبدالحميد عصمت تقضى بضرورة الإسراع فى القضاء على المشاكل الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطنى إقليم القناة، وأن خدمة الخط الساخن تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على الرقم المختصر 125 حالة وجود أعطال طارئة أو تسربات مياه صرف صحى بالشوارع، للعمل على سرعة حلها وتكليف فريق الصيانة الطارئة بسرعة الانتقال وإجراء الإصلاحات بشكل فنى مطابق للمعايير القياسية.