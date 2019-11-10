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مقتل شخص فى إطلاق نار وانفجار قنبلة فى أحد ميادين مدينة مالمو بالسويد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:22 م
مقتل شخص فى إطلاق نار وانفجار قنبلة فى أحد ميادين مدينة مالمو بالسويد الشرطة السويدية ـ صورة أرشيفية
استوكهولم (أ ش أ)

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لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى السويد جراء حادث إطلاق نار فى أحد الميادين المزدحمة بمدينة مالمو.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الأحد، أن مهاجمين مجهولين فتحوا النيران على أحد المطاعم مساء أمس السبت، قبل أن يفروا من موقع الحادث، موضحة أن إطلاق النار وقع بعد دقائق من انفجار قنبلة وضعت تحت إحدى السيارات بالمدينة.. فيما لم تؤكد الشرطة وجود صلة بين الواقعتين.


يشار إلى أن مدينة مالمو، ثالث أكبر مدينة سويدية، تعرضت لسلسلة من الانفجارات وحوادث إطلاق النار خلال السنوات القليلة الماضية ارتبط معظمها بالعصابات.

 


السويد

مدينه مالمو

اطلاق نار فى السويد

انفجار قنبله فى السويد

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