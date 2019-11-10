مضاعفات خطيرة قد يسببها التهاب القولون التقرحي.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب الأمعاء وهو يصيب الجهاز الهضمي أولا، ولكنه عادة ما يكون له تأثير على أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يسبب أعراض الإسهال الدموي وآلام البطن، فى هذا التقرير نتعرف على مضاعفات قد يسببها لك التهاب القولون التقرحى، اذا لم تقم بعلاجه، وفقا لموقع very well health أعراض التهاب القولون التقرحي ​أولا: الأعراض المتكررة قد تختلف علامات وأعراض التهاب القولون التقرحي اختلافًا طفيفًا حسب مرحلة المرض وموقعه ، ولكن الأكثر شيوعًا يمكن أن تشمل: قد تختلف علامات وأعراض التهاب القولون التقرحي اختلافًا طفيفًا حسب مرحلة المرض وموقعه ، ولكن الأكثر شيوعًا يمكن أن تشمل:

-القرحة (القروح) في بطانة الأمعاء الغليظة.

-براز دموى.

-آلام البطن وتشنجات.

-إسهال.

-حاجة ملحة لحركة الأمعاء.

-حمى.

-فقدان الشهية.

-مخاط في البراز. مضاعفات يسببها التهاب القولون التقرحى يرتبط التهاب القولون التقرحي بمضاعفات داخل الجهاز الهضمي وخارجه.

المضاعفات المعوية يمكن أن تشمل:

- ثقب الأمعاء أو ثقب في القولون وهو حالة طوارئ تتطلب الذهاب للمستشفى، حيث يمكن أن تسبب نزيف حاد وآلام في البطن، وهذه المضاعفات غير شائعة عند الأشخاص الذين لديهم التهاب القولون التقرحي.

- الشرخ الشرجى وهو شق يحدث في بطانة القناة الشرجية يمكن أن يسبب نزيفًا وألمًا ولكنه عادةً يسهل علاجه.

- تسمم القولون أو تضخم القولون السام وهو مرض غير شائع يؤدي إلى انتفاخ شديد في القولون، هو أحد المضاعفات الخطيرة التي تحتاج إلى علاج طارئ.

يمكن أن تشمل المضاعفات خارج الأمعاء: - تأخر النمو في الأطفال، بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب القولون التقرحي وسوء التغذية الناجم عن المرض يمكن أن تسهم في مشاكل النمو. - سرطان القولون، بعد الإصابة بالتهاب القولون التقرحي لمدة 8 إلى 10 سنوات، يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون، من المهم العمل مع أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لتحديد موعد فحص سرطان القولون على فترات منتظمة.- تأخر النمو في الأطفال، بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب القولون التقرحي وسوء التغذية الناجم عن المرض يمكن أن تسهم في مشاكل النمو.

- أمراض العيون، ترتبط العديد من أمراض العين، بما في ذلك التهاب القزحية، والمياه الزرقاء، واعتلال القرنية ، والتهاب الشبكية ، والعيون الجافة ، بالتهاب القولون التقرحي.

- التهاب المفاصل يمكن أن تحدث عدة أشكال مختلفة من التهاب المفاصل في الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي ، بما في ذلك التهاب المفاصل المحيطي ، والتهاب المفاصل المحوري ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، والتهاب الفقار اللاصق .

- الأمراض الجلدية مثل: الصدفية ، وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحى.

- قرحة الفم، وتسمى أيضًا التهاب الفم القلاعي، وهي قد تحدث جنبًا إلى جنب مع التهاب القولون التقرحي.