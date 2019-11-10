مصرع طفل غرقا أثناء لهوه بجانب ترعة فى المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

لقى طفل مصرعه غرقا بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا بترعة أثناء قيامه باللهو واللعب، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من و. ع. 42 عاما فلاح ومقيم بدائرة المركز بوفاة نجله ى 5 سنوات ومقيم بذات العنوان غرقًا بترعة زاوية رزين المارة من أمام مسكنه حال لهوه بجوارها وأضاف بتمكنه بمساعدة الأهالى من انتشال الجثة، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة باشرت التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة.