مصرع شاب أثناء توزيعه دعوات حفل زفافه ووفاة طفل سقط من الطابق الثانى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثانى بمنزلة بقرية الكيمان التابع لمجلس قروى الكيمان بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، ويدعى "أحمد.ن.ع"، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا المركزى لفحصها والتصريح بالدفن وتسليمها لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق تمكن رجال المباحث بمدينة إسنا من التعرف على هوية جثة عثر عليها الأهالى غارقة فى ترعة الفارسية فى مثلت الصرف غرب قرية الفارسية بإسنا التابع مجلس قروى النجوع النواصر، وتم التوصل لأهليته والذين أكدوا من خلال ملامحه وملابسه التى كان يرتديها أنها لنجلهم "أحمد.س.ع" يبلغ من العمر 34 سنة ومقيم بقرية الدير بإسنا ويعمل سائق سيارة كبود، حيث أنه تغيب منذ بضعة أيام مما جعلهم يبحثون عنه، وفور العثور على جثمان المتوفى أصدرت النيابة العامة قرار بإنتداب الطب الشرعى، لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، كما قررت إستخراج تصريح الدفن وتسليم المتوفى لأهليته بعد إنهاء الطب الشرعى للفحص، وتابع الفحص للواقعة كل من سكرتير عام المجلس عبد الرحيم طايع، ورئيس الغرفة العمليات جمال عبد المحسن.

أما الحادث الثالث، لشاب يدعى "أحمد.ع.ا" 29 سنة مقيم بمنطقة الكرنك، وذلك لدى استقلاله دراجة بخارية بوسط مدينة الأقصر، خلال توزيعه دعوات حفل زفافه على جيرانه وأصدقاؤه بمدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وذلك لفحصها والتصريح بتسليمها لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.