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مستشار شارون يعتزم إنشاء حزب سياسى للمنافسة فى انتخابات الكنيست

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:24 م
مستشار شارون يعتزم إنشاء حزب سياسى للمنافسة فى انتخابات الكنيست مستشار شارون
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن دورون شموئيلى مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق ارائيل شارون، يعتزم إنشاء حزب جديد لخوض الانتخابات المقبلة فى حال فشل بانى جانتس فى تشكيل الائتلاف الحكومى.

وأضافت الصحيفة أن "شموئيلى" لا زال يجرى مشاورات مع العديد من الشخصيات الحزبية لا سيما من حزب الليكود الذى كان ينتمى اليه "ارائيل شارون"، موضحا أنه لا يتوقع أن ينجح تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد أنه سيسعى للبدء فى ضم أكاديميين ورجال قانون ومحاميون للحزب حيث سيكون حزب يقوم على التكنوقراط أكثر من الأطياف الحزبية الأخرى .

وكان ارائيل شارون قد توفى بعد صراع طويل مع الجلطة الدماغية التى استمرت لاكثر من 9  سنوات حيث اصيب بها فى عام 2005 وتوفى فى عام 2014.


ارائيل شارون

اسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

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