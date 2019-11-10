مستشار الأمن القومى الأمريكى يهدد تركيا بعقوبات جديدة

واشنطن (رويترز)

قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة محبطة للغاية من شراء تركيا منظومة دفاع صاروخى روسية، ربما تفرض عقوبات على أنقرة إذا لم تتخلص منها.

وقال أوبراين: "تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات"، مشيرا إلى إجراءات تفرض بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات، التى قال إن الكونجرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.

جاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لواشنطن فى 13 نوفمبر القادم، للقاء نظيره الأمريكى دونالد ترامب، لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح فى ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى تجاه العديد من القضايا.

وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ إس 400 الروسية المضادة للطائرات، التى تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسى وتهدد مقاتلاتها من نوع إف 35 التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أمريكية بدأت تركيا فى تسلم دفعات من صواريخ إس 400 فى يوليو الماضى.

وردا على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف 35 والتى تشارك أنقرة فى إنتاجها وترغب فى شرائها أيضا، لكنها لم تفرض أى عقوبات حتى الآن على أنقرة.

ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ إس 400 التى تسلمتها حتى الآن وما زالت واشنطن تأمل فى إقناع حليفتها "بالابتعاد" عن المنظومات الروسية.

وقال أوبراين: "لا مكان فى حلف الأطلسى لمنظومات إس 400، لا مكان فى حلف الأطلسى لمشتريات عسكرية روسية مهمة، هذه رسالة سيبلغها الرئيس له لأردوغان بوضوح شديد عندما يكون هنا".