سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: توعية 62 ألفا و391 سيدة ضمن حملة "بلدى آمنة"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:48 م
محافظ كفرالشيخ: توعية 62 ألفا و391 سيدة ضمن حملة "بلدى آمنة" الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه،  محافظ كفر الشيخ، أن حملة طرق الأبواب، تحت شعار "بلدى أمانة"، والتى نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بقرى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، لحث السيدات المصريات فى كافة المواقع على مساندة الدولة المصرية فى حربها ضد الشائعات المغرضة، والتى تستهدف زعزعة واستقرار أمن المجتمع المصرى، تمكنت من زيارة 19720أسرة، تم من خلالها استهداف 62391 سيدة ورجلا، وتم الاستعانة فى ذلك بالرائدات الريفيات من مديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية الصحة، وواعظات من الأزهر الشريف، وأعضاء فرع المجلس ومتطوعين مع الفرع.

وأضافت محافظ كفر الشيخ، أن الحملة استقبلت 120 شكوى من السيدات خلال الأربعة أيام الخاصة بالحملة، وعلى هامش الحملة تم تصوير 494 بطاقات رقم قومى لسيدات الغير قادرات فى مراكز كفر الشيخ، وقلين، والبرلس، مقدمًا الشكر والتقدير للمجلس القومى للمرأة، على جهودهم المبذولة فى توعية الأسرة المصرية.

ومن جانب آخر، قال طه، إنه تلقى تقرير عن خطة عمل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة خلال شهر اكتوبر الماضى، وبين أنه تم تنفيذ امتحان تنشيطى لمن يجيد القراءة والكتابة بمقر الفرع خلال شهر أكتوبر لـ400 دارس، وتم عمل ندوة بمركز قلين بمشاركة معلمى محو الامية، وعدد من الأهالى للتوعية بمخاطر الامية والتصدى لها، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى بإيجابية فى هذه القضية.

وأضاف المحافظ، فى بيان له، كما وضح التقرير عقد امتحان دورة أكتوبر الماضى، وتم تنفيذ قافلة إعلامية بمركز فوه بحضور الجهات التنفيذية، والأهالى والمدرسين بمحو الأمية، والمشرفين، وتمت الدعوة لمشاركة جميع الجهات، والمجتمع المدنى، للقضاء على الأمية، وفتح فصول بجميع قرى المركز، وتم عقد اجتماع لمديرى إدارات تعليم الكبار، لمتابعة موقف الفصول، وتنفيذ الخطة على مستوى المراكز والمدن، وعرض تعليمات رئيس الجهاز، وتنفيذها لتحقيق الإنجاز المطلوب، وتم متابعة عدد من إدارات تعليم الكبار خلال الشهر، للوقوف على مدى انضباط العمل بها.

وقال المحافظ، كما تضمن التقرير عدد فصول محو الأمية وتعليم الكبار الحالية (1564) فصلا للجهات المشاركة، وبلغ عدد الدارسين المقيدين بالفصول 18768 دارس، وبالنسبة لمراكز سيدى سالم، وبلطيم، ودسوق وبرج البرلس لا يوجد بها فصول، ولا يوجد فصول للخدمة العامة بمركز ومدينة بيلا، والعدد ضعيف بمركز قلين، والحامول، ودسوق، وسيدى سالم، وفصول الزراعة قليلة، بالنسبة للمخطط لها، وكذلك الصحة والأزهر ومديرية الثقافة.

 


كفر الشيخ

المجلس القومي للمرأة

محافظة كفر الشيخ

طرق ابواب

حملة بلدي امنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استخراج 1000 بطاقة رقم قومى للفتيات فى مبادرة "بلدى أمانة " بالوادى الجديد

الخميس، 31 أكتوبر 2019 05:55 م

حملة القومى للمرأة "بلدى أمانة " تصل ل5000 شخص من أهالى شمال سيناء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:25 م

صور.. ختام ثانى مراحل حملة "بلدى أمانة" بالقليوبية لمواجهة الشائعات فى القرى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:14 م

صور.. "بلدى أمانة" تواصل فعالياتها بقرى وعزب بنى سويف بحملة لطرق الأبواب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:13 م

قومى المرأة بشمال سيناء ينفذ حملة "بلدى أمانة"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة