محافظ كفرالشيخ: توعية 62 ألفا و391 سيدة ضمن حملة "بلدى آمنة"

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أن حملة طرق الأبواب، تحت شعار "بلدى أمانة"، والتى نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بقرى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، لحث السيدات المصريات فى كافة المواقع على مساندة الدولة المصرية فى حربها ضد الشائعات المغرضة، والتى تستهدف زعزعة واستقرار أمن المجتمع المصرى، تمكنت من زيارة 19720أسرة، تم من خلالها استهداف 62391 سيدة ورجلا، وتم الاستعانة فى ذلك بالرائدات الريفيات من مديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية الصحة، وواعظات من الأزهر الشريف، وأعضاء فرع المجلس ومتطوعين مع الفرع.

وأضافت محافظ كفر الشيخ، أن الحملة استقبلت 120 شكوى من السيدات خلال الأربعة أيام الخاصة بالحملة، وعلى هامش الحملة تم تصوير 494 بطاقات رقم قومى لسيدات الغير قادرات فى مراكز كفر الشيخ، وقلين، والبرلس، مقدمًا الشكر والتقدير للمجلس القومى للمرأة، على جهودهم المبذولة فى توعية الأسرة المصرية.

ومن جانب آخر، قال طه، إنه تلقى تقرير عن خطة عمل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة خلال شهر اكتوبر الماضى، وبين أنه تم تنفيذ امتحان تنشيطى لمن يجيد القراءة والكتابة بمقر الفرع خلال شهر أكتوبر لـ400 دارس، وتم عمل ندوة بمركز قلين بمشاركة معلمى محو الامية، وعدد من الأهالى للتوعية بمخاطر الامية والتصدى لها، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى بإيجابية فى هذه القضية.

وأضاف المحافظ، فى بيان له، كما وضح التقرير عقد امتحان دورة أكتوبر الماضى، وتم تنفيذ قافلة إعلامية بمركز فوه بحضور الجهات التنفيذية، والأهالى والمدرسين بمحو الأمية، والمشرفين، وتمت الدعوة لمشاركة جميع الجهات، والمجتمع المدنى، للقضاء على الأمية، وفتح فصول بجميع قرى المركز، وتم عقد اجتماع لمديرى إدارات تعليم الكبار، لمتابعة موقف الفصول، وتنفيذ الخطة على مستوى المراكز والمدن، وعرض تعليمات رئيس الجهاز، وتنفيذها لتحقيق الإنجاز المطلوب، وتم متابعة عدد من إدارات تعليم الكبار خلال الشهر، للوقوف على مدى انضباط العمل بها.

وقال المحافظ، كما تضمن التقرير عدد فصول محو الأمية وتعليم الكبار الحالية (1564) فصلا للجهات المشاركة، وبلغ عدد الدارسين المقيدين بالفصول 18768 دارس، وبالنسبة لمراكز سيدى سالم، وبلطيم، ودسوق وبرج البرلس لا يوجد بها فصول، ولا يوجد فصول للخدمة العامة بمركز ومدينة بيلا، والعدد ضعيف بمركز قلين، والحامول، ودسوق، وسيدى سالم، وفصول الزراعة قليلة، بالنسبة للمخطط لها، وكذلك الصحة والأزهر ومديرية الثقافة.