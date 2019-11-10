محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف فى جولة مفاجئة بمدينة السنطة

حيث تفقد محافظ الغربية أعمال رصف " شارع هندسة الري بطول 600م – شارع المعهد الديني بطول 450م – شارع الدرب الوسطاني بطول 250م " والمقرر الإنتهاء منهم خلال 3 شهور.

ووجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة السنطة بالمتابعة اليومية للأعمال الجارية ، مؤكداً على إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار أثناء أعمال الرصف.

كما أصدر تعليماته أيضاً بصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتزامن مع الأعمال الجارية.

وخلال الجولة قدم محافظ الغربية الشكر للقائمين على الأعمال لانتظام العمل فى الفترة المسائية.