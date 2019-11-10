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محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف فى جولة مفاجئة بمدينة السنطة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:40 م
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف فى جولة مفاجئة بمدينة السنطة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينة السنطة، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع.

حيث تفقد محافظ الغربية أعمال رصف " شارع هندسة الري بطول 600م – شارع المعهد الديني بطول 450م – شارع الدرب الوسطاني بطول 250م " والمقرر الإنتهاء منهم خلال 3 شهور.
 
ووجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة السنطة بالمتابعة اليومية للأعمال الجارية ، مؤكداً على إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار أثناء أعمال الرصف.
 
كما أصدر تعليماته أيضاً بصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتزامن مع الأعمال الجارية.
وخلال الجولة قدم محافظ الغربية الشكر للقائمين على الأعمال لانتظام العمل فى الفترة المسائية.

 


محافظ الغربية

السنطة

مجلس مدينة السنطة

أعمال الرصف

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