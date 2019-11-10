محافظ الجيزة يحيل رئيس الوحدة المحلية ببشتيل للنيابة الإدارية لتدنى الخدمات

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم بضرورة توفير قطعة أراض فضاء لنقل سوق الثلاثاء، بالإضافة إلى نقل موقف سيارات السرفيس الموجود أمام مستشفى أوسيم لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية بالمنطقة، وإنشاء السوق بشكل حضارى وعدم السماح للباعة باستغلال الطريق العام والتنبيه عليهم برفع المخلفات .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة استغرقت 5 ساعات قام بها لتفقد حالة النظافة والطرق والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم قرر خلالها المحافظ إيقاف رئيس الوحدة المحلية ببشتيل عن العمل وإحالته للتحقيق بالنيابة الادارية للإهمال الجسيم وتدنى مستوى الخدمات ونقل رئيس وحدة برطس لسوء حالة النظافة .

وأكد راشد على رئيس المدينة بالالتزام بقرار المحافظة وإزالة كافة شوادر وفروشات الحلوى الغير مرخصة وعدم السماح للمحلات باستغلال الأرصفة مع تحرير محاضر تلف رصف للشوادر الغير مرخصة، موجهاً رئيس المدينة بعمل كمائن لضبط سيارات النقل التي تقوم بالقاء مخلفات الرتش والتحفظ عليها والتعاقد مع متعهدين لرفع تجمعات الرتش الموجودة على جانبى الطريق وعدم السماح بتكرار ذلك مجدداً .

ومنح راشد رئيس المدينة مهلة 15 يوما للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من إشغالات ونظافة وطرق وتكثيف المعدات لرفع تجمعات القمامة الموجودة بالمركز والقرى التابعة لها، إضافة إلى تخصيص أماكن للمواطنين لألقاء القمامة بها .

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشارع الجمهورية بمدينة أوسيم، موجهًا رئيس المدينة بإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم لتوسعة الشارع، ونقل مسئول التفتيش والمتابعة الميدانية المسئول عن متابعة المركز للتقصير فى العمل، مؤكدا على فحص تراخيص عقار تحت الانشاء للتأكد من التزامه بالترخيص الممنوح له وعدم تعدية على خط التنظيم .