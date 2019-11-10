محافظ البحيرة يحيل طبيبا بمستشفى شبراخيت للتحقيق لإخلاله بواجبه نحو المرضى

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت المركزى للتحقيق، لإخلاله بقواعد كتابة روشتة العلاج لإحدى المرضى.

ووجه محافظ البحيرة وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب المذكور للتحقيق بمعرفة المديرية وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليه، مشيراً انه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.

وتعود الواقعة، إلى قيام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على الحالة المرضية، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أى علاج ولإصرارها فى صرف علاج باى طريقة، مما أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة بشكل غير مهنى.