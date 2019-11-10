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محافظة شمال سيناء تعدل مسمى مسابقة رياضية بعد اعتراض الأهالى عليها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:15 م
محافظة شمال سيناء تعدل مسمى مسابقة رياضية بعد اعتراض الأهالى عليها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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عدلت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، مسمى مسابقة رياضية أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة بعد اعتراض الأهالى عليها.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أعلنت إطلاق مسابقة أطلقت عليها اسم "المعاق المثالى" وهو ما أثار اعتراض أهالى المحافظة على المسمى ومطالبة المحافظ بتغييره.

وبدورها أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، تعديل اسم المسابقة لمسابقة "بطل التحدى" لذوى القدرات والهمم من مختلف الإعاقات، الحركية والسمعية والبصرية والذهنية.

واشترطت المحافظة فى بيانها لأن يكون المشارك لا يزيد عمره عم 35 سنة، وحاصل على إثبات الاعاقةً، ويقدم السيرة الذاتية بمكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة، ويتم عقد مقابلة شخصية مع المتسابق، ويتم اختيار المثالى من كل اعاقة، والمسابقة سارية حتى 20 نوفمبر الجارى. وتحددت الجوائز بمبلغ مالى قيمته 2000 جنيه وشهادة تقدير وكارنيه بطل التحدى.

 


شمال سيناء

العريش

بطل التحدى

سيناء

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