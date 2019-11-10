سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الجيزة تكشف لغز سرقة خزينة مصنع بـ6 أكتوبر: مشرف إنتاج وراء الجريمة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:37 م
مباحث الجيزة تكشف لغز سرقة خزينة مصنع بـ6 أكتوبر: مشرف إنتاج وراء الجريمة المتهم بسرقة خزينة مصنع بأكتوبر
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، هوية المتهم بسرقة محتويات

خزينة مصنع

بمدينة 6 أكتوبر، تبين أن مشرف إنتاج بالمصنع وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بالسرقة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد تعرض خزينة مصنع بالمنطقة الصناعية للسرقة على يد مجهول.

انتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالي عن طريق كسر الخزينة، بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعنرف بارتكاب الواقعة، وأنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائى، وقام بقطع مفصلات الخزينة، واستولى منها على المسروقات وفر هارباً عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بقيامه بالتخلص من دفاتر الشيكات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


سرقة خزينة

سرقة مصنع

‌‌‌‌‌‌سرقة خزينة مصنع

مدينة 6 أكتوبر

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة