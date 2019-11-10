مباحث الجيزة تكشف لغز سرقة خزينة مصنع بـ6 أكتوبر: مشرف إنتاج وراء الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، هوية المتهم بسرقة محتويات خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر، تبين أن مشرف إنتاج بالمصنع وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بالسرقة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد تعرض خزينة مصنع بالمنطقة الصناعية للسرقة على يد مجهول.

انتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالي عن طريق كسر الخزينة، بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعنرف بارتكاب الواقعة، وأنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائى، وقام بقطع مفصلات الخزينة، واستولى منها على المسروقات وفر هارباً عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بقيامه بالتخلص من دفاتر الشيكات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.