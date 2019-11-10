مؤتمر نواكشوط يعتمد "وثيقة مكة" مرجعية معاصرة لنشر قيم السلام

كتب - إسماعيل رفعت

الشيخ النحوي: لرابطة العالم الإسلامي دورٌ عظيم في تعزيز قيم المحبة والتعايش

اختتم في العاصمة الموريتانية نواكشوط المؤتمر الدولي للسيرة النبوية في دورته الثانية والثلاثين، الذي نظمه التجمع الثقافي الإسلامي تحت عنوان: "الأخلاق المحمدية وأثرها في نشر قيم السلم والإخاء بين الشعوب والأمم"، مثمناً في بيانه الختامي المضامين التي حملتها وثيقة مكة المكرمة؛ ومُعتبراً إياها مرجعية معاصرة لنشر قيم السلام وتنظيم العلاقات بين الشعوب والأمم.

وقال الشيخ محمد الحافظ النحوي في كلمته الافتتاحية أن لرابطة العالم الإسلامي دوراً عظيماً في تعزيز قيم المحبة والتعايش العالمي، مشيداً بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في ترسيخ قيم التسامح والإخاء حول العالم.

جدير بالذكر أن عدداً من المنظمات والهيئات العالمية "الإسلامية وغير الإسلامية" ثمنت مضامين وثيقة مكة المكرمة والتي اعتبرت في طليعة وثائق العصر الحديث وهي التي صادق عليها أكثر من ألف ومائتي مفتٍ وعالم يمثلون سبعاً وعشرين طائفة ومذهباً إسلامياً في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد في رمضان الماضي بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.