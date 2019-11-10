"لو عايز تستثمر فى البورصة المصرية" .. 25 سؤالا تعلمك خبايا سوق المال

كتب هانى الحوتى

تتصدر سوق الأسهم المصرية، الأفضل أداء مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط منذ بداية عام 2019، بحسب بنك الاستثمار شعاع، كما لا تزال مصر رابع أرخص الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، بعد عمان، دبى، والكويت بحلول نهاية أكتوبر، حيث يتم تداول مؤشرها الرئيسى بخصم 22% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وبعلاوة بسيطة مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة، ولذا إذا كنت ترغب في الاستثمار بالبورصة، وليس لديك معلومات كافية عنها، ينشر "اليوم السابع" أبرز 20 سؤال عن سوق المال وهى:

1- ما هى البورصة المصرية؟

تعد البورصة المصرية، بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أى سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة.

ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة، تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة، تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.

2- متى تم إنشاء بورصة القاهرة وبورصة الاسكندرية؟

أنشئت بورصة الاسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربعينيات القرن العشرين، حيث صنّفت بورصة الاسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم، وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى رقم 51 لسنة 1992 تعريف الهيكل القانونى ككيان واحد بإسم البورصة المصرية وعلى أن يديرها مجلس إدارة واحد. للحصول على خلفية تاريخية عن البورصة، والذي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر.

3- ما هو دور الهيئة العامة للرقابة المالية؟

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.

4- ما هي أنواع الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية؟

يوجد عدة أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية وهي الأسهم (الأسهم العادية و السهم الممتازة)-والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة ووثائق صناديق الاستثمار.

5- كيف يتم تحديد أسعار الأوراق المتداولة بالبورصة المصرية؟

يتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب مثل أى سلع أخرى.

6- ما هو دور شركات الوساطة (شركات السمسرة) أو الشركات الأعضاء؟

هي الشركات الأعضاء التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة، وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة. وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث أنه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها، أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.

7- ما هو دور شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي؟

شركة مصر للمقاصة هي شركة خاصة والمساهمين فيها هم البورصة المصرية والبنوك وشركات الوساطة، تعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة و الاسكندرية وكذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر.

8- ما هي شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)؟

تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق، وتقوم شركة مصر لنشر المعلومات-والمملوكة بالكامل للبورصة المصرية- بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً ودولياً.

وتستهدف EGID توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين و المؤسسات المالية ووكلات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف.

9- ما هي الأسهم؟

هي ورقة مالية تعطي مالكها الحق في جزء من ملكية الشركة حسب نسبة الأسهم التي يمتلكها، فعلى سبيل المثال إذا كان المستثمر يمتلك 1000 سهم في شركة عدد أسهمها مليون سهم، فانه يمتلك 0.1% من الشركة.

10- ما هو الطرح العام الأولى؟

عندما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة الأولى للجمهور رغبة منها في زيادة رأس المال فان هذا الطرح يسمى طرح عام.

11- ما هو الطرح الخاص؟

تقوم الشركة بطرح أسهمها طرح خاص أو عندما تخص مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين لشراء حصة معينة من الأسهم.

12- ما وجه الاستفادة من الاستثمار في الأسهم؟

يحصل المستثمر على توزيعات أو جزء من الأرباح إذا ما حققت الشركة أرباح، كما أنه إذا زادت قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر يمثل ذلك أرباح رأسمالية للمستثمر، ولكن يجب على المستثمر معرفة بأنه فى حالة حدوث خسائر للشركة لن يحصل على توزيعات وستقل قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر تلك الأسهم وسوف يمثل ذلك خسائر رأسمالية للمستثمر.

13- ما معنى العائد على الكوبون أو العائد على التوزيع؟

يمثل التوزيع النقدي للسهم مقسوم على السعر السوقي للسهم.

14- ما معنى مضاعف الربحية؟

يمثل السعر السوقي للسهم مقسوم على ربحية السهم.،يوضح مضاعف الربحية قابلية المستثمر للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة، وترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات ينتمون إلى نفس القطاع، وللسوق بوجه عام، أو لمقارنة مضاعف ربحية الشركة خلال فترة زمنية معينة.

15- ما معنى السندات؟

السند هو جزء من المديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.

16- ما هو صندوق الاستثمار؟

صندوق الاستثمار هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية وتدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات، وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيباً على الشيوع في هذا الصندوق يطلق علية وثيقة استثمار ،وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق.

وتكون وظيفة مديرو الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية مثل العائد الدورى أو النمو.

17- ما هو الفرق بين صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة؟

يوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة، بالنسبة لصناديق الاستثمار المغلقة فهى وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهى وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة وغير قابلة للتداول في البورصة و يمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلي مصدر الصندوق فى أوقات محددة فقط.

18- كيف استثمر بالبورصة؟

للاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها ستقوم بعملية التداول، ستقوم شركة الوساطة بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة.

19- كيف اختار شركة الوساطة أو الشركة العضو المناسبة؟

يجب أن يتوافر لدى شركة الوساطة عنصران أساسيين وهما الحفاظ على الخصوصية التامة للعميل وأداء المهام بقدر عالى من الكفاءة، لذلك يجب التدقيق عند اختيار الشركة العضو التي ستوفر القدر الكافي من التفهم لطلبات العميل و تتبنى استراتيجية استثماره.

20- هل هناك أي قيود على استثمار الأجانب في البورصة؟

لا يوجد أي محاذير تمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار بالبورصة فانه يعامل مثل المستثمر المصري ولا تفرض عليه أي ضرائب عند الاستثمار في البورصة، بالإضافة إلى ذلك يتم معاملة كل من الشركات المقيدة و الشركات الأعضاء الأجنبية مثل المصرية.

21- ما هى القواعد التي تحكم الضرائب بالنسبة للاستثمار بالبورصة؟

لا يوجد أي ضرائب مفروضة على العائد على الأسهم أو على الأرباح الرأسمالية.

22- ما هو مؤشر السهم؟

المؤشر هو قيمة عددية لقياس التغيرات التي تحدث في الأسواق المالية، في بداية حساب المؤشر تحدد سنة الأساس وعندها توضع قيمة محددة لبداية قياسه لمقارنتها بأي تغييرات تحدث في نقطة محددة، يقيس المؤشر تحركات السهم سواء الارتفاعات أو الانخفاضات بما يعكس أسعار السوق و اتجاهاته.

23- ما هو مؤشر البورصة EGX 30 ؟

هو أحد المؤشرات التى تصدرها البورصة المصرية ويتم حسابه وفقاً للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998، ويتضمن أعلي ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط. يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة التداول التي يتكون منها المؤشر. يتم حساب رأس المال السوقي المعدل كما يلي: عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة.

24- ما هو مؤشر البورصة EGX 70 ؟

هو مؤشر سعرى يقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 30، حيث يقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ في إعتباره نسبة التداول الحر.

25- ما هو مؤشر البورصة EGX 100 ؟

هو مؤشر سعرى يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 المدرجة فى مؤشر EGX 30 والشركات الـ 70 المدرجة فى مؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ فى إعتباره نسبة التداول الحر.