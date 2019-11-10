كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بمصرف بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، لغز العثور على جثة عجوز بمصرف بالطريق الدائري بمنطقة الرمل، حيث تبين ارتكاب سائق تاكسي الواقعة.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغا يفيد سقوط سيدة بمصرف خلف إحدى الشركات بالطريق الدائري، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة سيدة في العقد السابع من العمر وعثر بطيات ملابسها على متعلقاتها الشخصية عبارة عن خاتم ودبلة ذهبية وساعد يد وعدم وجود إثبات هوية.

وبسؤال شاهدي عيان، قررا أنه أثناء سيرهما بمكان الواقعة تناهى لسمعهما صوت استغاثة لسيدة بالمصرف فقاما بانتشالها من المياه بعد أن فارقت الحياة.

وفي وقت لاحق، حضر لديوان القسم مدرس، 42 عاما، وقال أنها لزوجة عمه وتدعى "ن.ك" ربة منزل، 73 عاما، مقيمة بمنطقة سيدي جابر ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

أمر اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى قيام المجني عليها باستقلال سيارة "تاكسي" من أمام منزلها والاتجاه إلى منطقة محرم بك لحضور مراسم دفن أحد ذويها.

تمكن ضباط المباحث من تحديد سائق التاكسي المذكور ويدعى"م.أ" 41 عاما، مقيم بمنطقة الرمل، وجرى استهدافه والقبض عليه عقب تقنين الإجراءات القانونية.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه أثناء سيره بالسيارة وبصحبته المجني عليها سلك إحدى الطرق النائية خشية ضبطه لعدم حمله رخصة قيادة، فأدى لخوف المجني عليها ودفعها للصراخ والاستغاثة بالمارة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه على إثر ذلك قام بإيقاف السيارة ودفع المجني عليها خارجها ما أدى لسقوطها بالمصرف واستولى على حقيبة يدها وفر هاربا.

أرشد المتهم عن متعلقات المجني عليها "هاتف محمول، مبلغ 420 جنيها، بطاقة الرقم القومي، بطاقة المعاش"، مشيرا إلى أنه تخلص من الحقيبة بعد إفراغ محتوياتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.