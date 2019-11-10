قاتل جدته فى المنوفية: قتلتها وحرقت جثتها علشان كانت دائمة الأهانة لى

المنوفية -محمد فتحى

جريمة بشعة شهدتها قرية الشهيد فكرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وقام بقتل جدته وحرق جسدها لإخفاء جريمته بسبب خلافات بينهم ومشادة كلامية.

ويقول محمد.ف.ع ش 26 عاما مؤهل عالى: حدثت بينى وبين المجنى عليها مشادة كلامية قامت خلالها بالتعدى عليا بالسب والقذف وإهانتى إهانة شديدة وعقب عودتى للمنزل، فكرت كثيرا وقررت الانتقام منها فقمت بالتعدى عليها بعصا خشبية حتى فارقت الحياة وألقيتها على السرير وقمت بسكب البنزين عليها وإشعال النار بها وقمت بسبب البنزين بمعظم أنحاء الشقة حتى تحترق بأكملها وبذلك لا يعرف أحد سبب وفاتها ويرجع السبب للحريق لأنها كانت دائمة الإهانة لى.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ونجح رجال البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، وتحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، من كشف ملابسات الحادث ومعرفة الجانى حتى يأخذ عقابه ويكون عبر لمن تسول له نفسه فعل تلك الجرائم البشعة.

وبالعرض على نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.