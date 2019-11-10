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فيديو يكشف تناقض أردوغان.. يهاجم ارتفاع معدلات الفقر ببلاده قبل اعتلاء حكم أنقرة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 ص
فيديو يكشف تناقض أردوغان.. يهاجم ارتفاع معدلات الفقر ببلاده قبل اعتلاء حكم أنقرة أردوغان
كتب أحمد عرفة

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بثت منصات تركية معارضة، فيديو قديمًا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل أن يصل إلى سلطة الحكم فى تركيا، وهو يهاجم الأوضاع الاقتصادية فى بلاده بسبب ارتفاع معدلات الفقر، فى وقت تمر به تركيا الآن تحت حكم أردوغان بأصعب أزمة اقتصادية فى تاريخها.

ويقول أردوغان خلال الفيديو: "إذا كان المواطن الموجود اليوم فى الأناضول، يجمع الأطعمة من حاويات القمامة لمنزله، وإذا كان يجمع المخلفات أيام الأحاد ويجلبها لمنزله، وإذا صاحوا فى الميادين "نحن جائعون.. نحن جائعون"، ولو لم يستطع سداد إيجار منزله، ولو لم يقدر على سداد أموال المياه، ولو لم يستطع سداد فواتير الكهرباء".

وتابع الرئيس التركى خلال الفيديو: "إذا قال الشعب والمواطن "قد انتهينا يا الله"، وإذا كان 25% من الشعب تحت خط المجاعة، وإذا كان 50% من الشعب تحت خط الفقر، فمن الذى أوصل تركيا لهذا الوضع، ألم تكن هذه الحكومة هى السبب!، والأرقام واضحة، ألا تتحمل الحكومة مسئولية هذا كشريكة فى هذا الوضع!، فالشعب يعرف هذا جيدًا، انظروا مع تقدم الوقت، وعندما ندخل فى الانتخابات سيتضح كل هذا ويتبين أمام الأعين، فهذه الأمة ليست أمة نسّاية، وعندما تتذكر كل هذا سيبين من الذى عليه أن يدفع الثمن وما الذى سيدفع ثمنه".


اردوغان

تركيا

انقره

الفقر

اخبار

اليوم السابع بلس

العدوان التركى

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