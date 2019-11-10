فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

كتبت جينا وليم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر السيدة المغربية عائشة بورقيب توضح السبب الذى حملها على تقبيل يد ابنة الرئيس الأمريكى إيفانكا ترامب.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكدت بورقيب أن تقبيلها يد إيفانكا كان تعبيرا عن سعادتها الشديدة لزيارتها، خاصة بعد أن عانقتها إيفانكا فجاء الرد بهذه الطريقة العفوية بصورة مفاجئة.

وأوضحت أن "تقبيل يد الأشخاص الذين نكن لهم الاحترام هو تقليد متوارث عن الأجداد".

وعبر مغردون فى وقت سابق عن استيائهم لتصرف السيدة المغربية، فيما صب آخرون جام غضبهم على إيفانكا.

والاستقبال أوالترحيب بتقبيل الأيدى تقليد متأصل فى العديد من المناطق العربية وخاصة الريفية بين النساء والرجال على حد سواء، إلا أن "الأصول" تقتضى أن يسارع الضيف إلى سحب يده تواضعا وتعففا، ومثل هذا الأمر بالطبع تجهله ابنة الرئيس الأمريكى، ويبدو أن مرافقيها لم يلفتوا نظرها إلى ذلك.