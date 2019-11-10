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فيديو.. ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بأبو رواش

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:48 م
فيديو.. ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بأبو رواش جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

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يرصد فيديو نجاح الشرطة في ضبط 2500 طن من الأسمدة الزراعية المقلدة والمغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة لاسيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (تاجر مسلتزمات زراعية) بإنشاء وإدارة مصنع ( بدون ترخيص ) بناحية أبورواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة - لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق وتم ضبط 2500 طن.

 

 


اسمدة

اسمدة مغشوشة

ابو رواش

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